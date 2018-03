Latinoamérica, más formación para afrontar la cuarta revolución industrial

Sao Paulo (EuroEFE).- América Latina está ante el reto de abrazar la llamada cuarta revolución industrial para no perder competitividad, pero precisa capacitar a una de las poblaciones menos cualificadas del mundo, coincidieron en Sao Paulo especialistas en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica este jueves.

Se conoce como cuarta revolución industrial a la revolución digital basada en innovaciones como la robótica, la tecnología portátil, la ciberseguridad, el Big Data y la impresión 3D, que permitirán no sólo mejorar la competitividad, sino también reindustrializar la economía y el retorno de empresas del sector.

De acuerdo con un estudio divulgado en uno de los debates del Foro Económico Mundial, que concluyó este jueves en la mayor ciudad de Brasil, cuatro de cada diez empresas de América Latina dicen tener problemas para contratar a los empleados que necesitan pese a la disponibilidad de candidatos.

La falta de mano de obra cualificada es mayor en Argentina, donde el 59 % de las empresas argumenta que tiene dificultades para contratar los empleados con las aptitudes que necesitan, y ese porcentaje baja al 50 % en Colombia y el 49 % en Perú, según el estudio realizado por la firma ManpowerGroup Latin America en asociación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El mayor déficit de cualificación del mundo

"América Latina tiene el mayor déficit de cualificación (de trabajadores) en el mundo", alertó el economista jefe de la OCDE para América Latina, Angel Melguizo.

De acuerdo con este especialista, el principal problema es que la globalización y los avances tecnológicos que permitieron la cuarta revolución industrial hicieron que la productividad "pasara a depender de un conjunto de aptitudes (de los trabajadores) más amplio, complejo y difícil de ser alcanzado".

Melguizo aseguró que, para solucionar este problema, los currículos de enseñanza y de formación profesional tienen que ofrecer la capacitación tecnológica exigida por la nueva economía.

