La violencia urbana genera crisis humanitarias en América Latina

Sao Paulo (EuroEFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado de los efectos "invisibles" de la violencia urbana que sacude Latinoamérica y puede llegar a tener consecuencias humanitarias propias de una zona de conflicto.

"Son extremadamente preocupantes", afirmó en una entrevista con Efe el director regional de del CICR, Stephan Sakalian, en el marco del Foro Económico Mundial para Latinoamérica que se celebró hasta este jueves en Sao Paulo.

"Tenemos en América Latina, más que en cualquier otra región del mundo, índices de violencia extremadamente altos, incluso de violencia armada", aseguró Sakalian.

El director del CICR para las Américas citó que en la región habita el 8 % de la población mundial, pero registra el 38 % de los homicidios del planeta.

"Ese impacto de la violencia, de las muertes violentas, es muy fuerte para varios países del continente", puntualizó.

De acuerdo con un informe de Foro Económico Mundial, los cinco países que registraron las tasas de homicidio más altas a nivel internacional en 2017 fueron El Salvador, Honduras, Jamaica, San Cristóbal y Venezuela.

Por otro lado, 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encontraban en 2016 en la región latinoamericana, de acuerdo con el reporte, que situó a México y Brasil, como otros dos de los países más afectados por ese drama.

"Es muy importante destacar que donde la violencia es muy fuerte puede tener consecuencias humanitarias parecidas a lo que se ve en zonas de conflictos armado. Las consecuencias pueden ser extremadamente parecidas", puntualizó Sakalian.

El representante del CICR afirmó estar "extremadamente preocupado" con las consecuencias humanitarias "invisibles" de esta violencia "urbana", que va más allá de las estadísticas de homicidios y encarcelamientos.

"Hay impacto de esa violencia sobre la rutina de una escuela y sobre la posibilidad de un municipio para ofrecer servicios de salud en territorios controlados por varios tipos de grupos armados o facciones", aseveró Sakalian, al tiempo instó a medir también esos indicadores para tener un concepto más completo del problema.

"No se puede dejar de lado ese tipo de violencia. Necesita la respuesta de los Estados, de la sociedad civil, de las organizaciones, que también pueden ofrecer algo", agregó.

Denunció que en la actualidad "muchos países no están contabilizando, ni están observando o reconociendo las personas desplazadas" en sus propios territorios.

Venezuela preocupa mucho

En el caso de Venezuela, donde en los últimos meses se ha dado un alto flujo migratorio hacia Colombia y Brasil de personas que huían de la crisis social, política y económica que atraviesa ese país, Sakalian dijo que CICR está "extremadamente atenta al desarrollo de la situación" y que mantienen "un diálogo regular con varias instancias".

