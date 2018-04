Ban Ki-moon, presidente del Foro de Boao, el "Davos asiático"

Pekín (EuroEFE).- El surcoreano Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas, ha sido nombrado este lunes presidente del Foro de Boao, la conferencia económica asiática equivalente a Davos que se está celebrando estos días en la ciudad homónima al sur del país, en sustitución del japonés Yasuo Fukuda.

Por su parte, el exgobernador del Banco Popular de China (central), Zhou Xiaochuan, quien también sonaba como posible candidato para asumir la dirección del foro, ha sido designado vicepresidente, en sustitución del chino Zeng Peiyan.

Zhou (de 70 años) abandonó su cargo al frente del banco central del país en marzo, durante la celebración del plenario de la Asamblea Nacional Popular (máximo órgano legislativo en China), después de un tiempo récord de quince años.

Tanto su nombramiento como el de Ban (de 73 años) se han producido en la segunda sesión del foro de Boao, que arrancó el domingo y se extenderá hasta el miércoles, pero no se inaugurará oficialmente hasta mañana cuando contará con la presencia del presidente chino Xi Jinping.

A esta cita asisten cada año más de 2.000 líderes políticos y económicos, entre ellos directivos de grandes multinacionales tanto chinas como de otros países.

