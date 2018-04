Lagarde alerta de las "nubes oscuras" que representa el proteccionismo

Pekín (EuroEFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, recomendó este miércoles a los gobiernos de todo el mundo que "eviten el proteccionismo", cuyas "nubes oscuras" amenazan a la economía mundial pese a encontrarse en un buen momento.

Lagarde, que está de visita en China con motivo de la celebración del Foro de Boao, el "Davos" asiático, ve necesario que los países protejan su economía de los riesgos financieros y promuevan el crecimiento a para afrontar el "desafiante" escenario económico mundial ante elementos que "podrían ralentizar" el crecimiento esperado para 2018 y 2019.

Para combatir esta posible desaceleración y enfrentarse al "desafiante" escenario a medio plazo, en especial para el mundo avanzado, Lagarde recomendó evitar el proteccionismo, en alusión a la escalada de la tensión comercial que se ha producido recientemente entre EEUU y China, en un discurso en la Universidad de Hong Kong.

"La historia muestra que las restricciones a la importación dañan a todo el mundo, especialmente a los consumidores más pobres. No sólo dan lugar a productos más caros y opciones más limitadas, sino que evitan que el comercio desempeñe un rol esencial en el fomento de la productividad y la expansión de las nuevas tecnologías", destacó.

We can paint a new economic landscape—where open trade is fairer and more collaborative; where financial systems are safer and more supportive of economic growth; and where the digital revolution benefits not just the fortunate few but all. https://t.co/mFHr4rhpU9 #IMFMeetings pic.twitter.com/8qatiqhJnG