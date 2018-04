Una web permitirá ver la huella humana en cada zona del planeta

Madrid (EuroEFE).- Una nueva web lanzada el 20 de abril por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) permitirá recorrer el planeta mediante imágenes satélite e ir descubriendo los problemas ambientales que afectan a cada zona, como la deforestación, la contaminación urbana, la subida del nivel del mar o el estado de los océanos, así como las soluciones a los mismos.

El sitio web "EarthTime", presentado el 20 de abril con motivo de la celebración el domingo del Día de la Tierra, combina imágenes espaciales de la NASA (de 1984 a 2016), con análisis de expertos de cómo el hombre está alterando el planeta.

Así, la imagen del globo terrestre se puede ir acercando y ampliando para conocer cómo ha evolucionado cada zona en los últimos veinte años, que problemas ambientales y sociales sufre en la actualidad y cuáles son las opciones para solucionarlos.

Los grandes temas analizados por los expertos son: deforestación, crecimiento urbano, blanqueamiento de corales, contaminación, incendios, estado de los glaciares, aumento del nivel del mar y estado de las masas de agua dulce.

Las cifras y análisis están sacadas de más de 300 bases de datos de relevantes instituciones internacionales como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de las Energías Renovables de la ONU (Irena, por sus siglas en inglés), WWF o prestigiosas universidades, institutos y fundaciones de todo el mundo.

Según informa el Foro Económico Mundial, el sitio web, creado por la Universidad Carnegie Mellon de Washington, irá ampliando información sobre estas cuestiones en los próximos meses.

"El planeta está cambiando de manera muy rápida, por eso es importante que los ciudadanos comprendan, mediante herramientas como esta, qué esta sucediendo, hacia donde vamos, y qué podemos hacer para construir un futuro sostenible para todos", afirmó el profesor Illah NourBakhsh, director de Create Lab, el centro de la Universidad Carnegie Mellon que ha desarrollado el proyecto.

La web "EarthTime" también tiene como objetivo que los líderes globales tomen decisiones informadas según los problemas ambientales que afectan al planeta.

La plataforma ya ha sido usada en escuelas y museos y para informar a los líderes mundiales en eventos del Foro Económico Mundial sobre grandes cambios medioambientales y geoeconómicos, contaminación del aire o desigualdad.

El objetivo a largo plazo es, según informa el Foro Económico Mundial, es informar de manera más precisa a ciudadanos, empresas o políticos sobre las consecuencias de la vida de los humanos y el impacto de sus actividades en el planeta Tierra.

In just over 30 years, Shanghai has expanded at lightning speed, engulfing other urban areas to become a mega-city of 34 million people. Farmland and other green spaces have been swallowed up by the relentless growth of China’s biggest city. #earthday #climatechange #environment pic.twitter.com/Sunbkz0vLW