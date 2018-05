Seis jóvenes líderes de Latinoamérica seleccionados por el Foro Económico Mundial

Ginebra (EuroEFE).- El Foro Económico Mundial presentó este miércoles a los nuevos miembros de su comunidad de Jóvenes Líderes Globales, a la que se han incorporado seis representantes de Latinoamérica menores de 40 años y que están decididos a que su trabajo tenga un impacto benéfico para los demás.

De esos nuevos integrantes, dos son argentinos: Sebastian Kind, subsecretario de Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minería de Argentina, y el empresario Alejandro Malgor, iniciador de un proyecto de reciclaje y activo en la defensa del medio ambiente.

"The world needs effective leaders with high moral integrity and a commitment to action." Find out more about the 2018 Young Global Leaders #YGL18 https://t.co/Amug2X8vWH pic.twitter.com/kXEiIxKLbn

El primero es autor de una ley que obliga a que Argentina alcance este año una oferta de energías renovables del 8 %, que debe aumentar al 20 % en 2025.

Por su parte, Malgor es cofundador y presidente ejecutivo de Xinca, una empresa que fabrica zapatos a partir de neumáticos usados, con una productividad de 20.000 pares con 13 toneladas de ese material reciclado desde 2013.

El Foro Económico Mundial también identificó e invitó a incorporarse a su comunidad de jóvenes a Kerstin Forsberg, un activista de la conservación de los océanos que vive en Perú y que ha fundado la Asociación para la Conservación de Ambientes Marinos y Costeros y Planeta Océano.

De Venezuela, Juan José Pocaterra se ha sumado a la cantera de jóvenes prometedores gracias a la empresa que creó y dirige, ViKua, que desarrolla tecnologías para ciudades inteligentes y es representante en su país en la Iniciativa de Emprendedores Emergentes de la Casa Blanca.

La nueva representación latinoamericana la integra también el chileno Juan Pablo Larenas, cofundador y director ejecutivo de Sistema B, una organización que promueve la colaboración entre empresa, gobierno y sociedad civil en favor de la innovación social.

Completa este grupo por Guyana Kapil Mohabir, fundador y socio ejecutivo de Plympton Farms, una empresa social que se ha convertido en el mayor exportador de productos tropicales del país y que busca aliviar la pobreza rural trabajando con pequeños agricultores.

Como nuevos miembros de la comunidad de jóvenes del Foro Económico Mundial, todos ellos participarán en un programa de cinco años que estimulará su reflexión más allá de sus áreas de especialización y sobre la manera de tener un mayor impacto como líderes.

Jóvenes elegidos de todas las regiones del mundo

La selección para 2018 incluye a 10 jóvenes de África subsahariana, a 15 a la región de Asia Oriental (Malasia, Singapur, Corea del Sur, Japón y Australia), a 22 de Europa y Eurasia, a 9 de China, a 9 de Oriente Medio y el Magreb, a 18 de Norteamérica y a 8 del sur de Asía.

Introducing the 2018 class of Young Global Leaders, including @priyankachopra, @FaisalJAbbas and @nico_rosberg. Welcome to you all, find out more here: https://t.co/RFEN0PVkic #YGL18 @YGLvoices pic.twitter.com/I0oQfYvxez