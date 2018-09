El desarrollo de América Latina depende de la tecnología

Miami (EEUU) (EuroEFE).- América Latina está en un "punto de inflexión" en el que debe "hacer mucho más" para sacar provecho de los avances tecnológicos, porque del "éxito o el fracaso" en ese campo depende su desarrollo, señaló la directora regional del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), la salvadoreña Marisol Argueta.

Argueta de Barillas, que fue canciller de su país en el periodo 2008-2009, pronunció este martes el discurso de apertura en una conferencia organizada en Miami por SWIFT, una plataforma de mensajería financiera que es utilizada por más de 150 instituciones financieras en todo el mundo para sus pagos internacionales.

El español Juan Martínez, director ejecutivo para América Latina y el Caribe de SWIFT, al abrir la conferencia mencionó que la ciberseguridad es "cada vez más importante".

"Technology is ready to help Latin America develop sustainable growth" - Marisol Argueta de Barillas, Head of Regional Strategies - Latin America @wef, at #LARC2018 https://t.co/cuw2x1LwHZ pic.twitter.com/m4UwQWDnCM