Ginebra (EuroEFE).- Latinoamérica será más competitiva si refuerza sus instituciones y combate la corrupción, según el último informe del Foro Económico Mundial (FEM).

"En muchos países, el alto nivel de corrupción que se percibe revela un factor importante que afecta a la solidez de las instituciones", señala el estudio, difundido este este miércoles.

El "Informe sobre la Competitividad Global" del FEM incluye un ránquing de140 economías que representan el 99 % del producto bruto mundial, clasificadas en función de sus resultados en 98 indicadores, que a su vez se organizan en cuatro grandes categorías: entorno propicio para la competitividad, capital humano, mercados y ecosistema de innovación.

Estos son evaluados de acuerdo con una escala que va de 0 (peor) a 100 (mejor).

En Europa, Alemania y Suiza son las economías más competitivas y se encuentran entre las primeras del mundo, solo por detrás de EEUU y Singapur.

La inseguridad, otra brecha en la competitividad

Según el Foro Económico Mundial, Latinoamérica debe hacer progresos también en materia de seguridad, ya que algunos de los países en esta región aparecen como algunos de los menos seguros del mundo, entre ellos El Salvador, Honduras y Venezuela.

Los analistas del FEM señalan que, con ocho países con elecciones presidenciales entre el pasado noviembre y diciembre próximo todavía no está claro si los cambios de gobierno abrirán nuevas oportunidades o, por el contrario, generarán nuevos desafíos en los próximos años.

Otras brechas importantes de competitividad que el informe identifica en Latinoamérica tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías y la capacidad de innovación.

Uruguay es presentado como un ejemplo que destaca por ser el país de Latinoamérica con el mayor nivel de apropiación de tecnologías de la información y de las comunicaciones, a niveles comparables a los de Suiza o Taiwán.

Lamentablemente, indica el informe, eso no se refleja en una mayor innovación.

En el ránking de países según su nivel de competitividad, Chile lidera la región de Latinoamérica y el Caribe al ubicarse en el puesto 36, diez puestos por delante de los dos siguientes: México (46) y Uruguay (53), mientras que Venezuela y Haití cierran el grupo.

EEUU, el país más competitivo

En esta clasificación, Estados Unidos ostenta el primer lugar a nivel mundial y su economía se presenta así como "el ideal de competitividad", seguida de Singapur, Alemania, Suiza y Japón en los cinco primeros lugares.

En Europa, un continente agitado en la coyuntura actual por tensiones políticas, el noroeste sigue siendo muy competitivo y el sudeste continúa siendo la región más "rezagada" del continente.

Sin embargo, según el estudio, la inestabilidad política no amenaza la competitividad en un continente en el que sus principales pilares, como la salud, la educación, la infraestructura y las capacidades, están firmemente instaurados.

Las mayores disparidades en la región se manifiestan en los ecosistemas nacionales de innovación, ya que los países de Europa del Este y los Balcanes carecen de infraestructuras básicas de innovación, mientras que países como Alemania y Suiza marcan los estándares globales en términos de innovación.

"Diez años después de la crisis la economía se ha recuperado, pero hay una fragilidad que persiste", dijo en la presentación del informe el investigador del FEM y uno de los autores principales, Thierry Geiser.

Esa fragilidad no necesariamente yace en la economía, sino que puede expresarse a través de fenómenos como el extremismo y el populismo, agregó.

Desde una perspectiva general, el informe corrobora la fuerte relación que existe entre la competitividad y el nivel de ingresos de un país, así como el nivel de satisfacción de su población.

La competitividad no garantiza la igualdad

Asimismo, retrata cómo están cambiando los parámetros de la competitividad en una época de rápidos cambios inducidos por las nuevas tecnologías digitales.

