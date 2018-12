La cineasta saudí Haifaa Al-Mansour, una de las premiadas por el Foro de Davos

Ginebra (EuroEFE).- La cineasta saudí Haifaa Al-Mansour, el científico y divulgador británico David Attenborough y la directora de orquesta estadounidense Marin Alsop recibirán el Crystal Award 2019, premio que cada año concede el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) a grandes personalidades de la cultura.

Los elegidos, anunciados este lunes por la organización, serán homenajeados el 21 de enero en la ceremonia inaugural del Foro de Davos, cita que cada año reúne a líderes políticos, sociales y empresariales de todo el mundo.

