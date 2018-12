España, entre los peores países del mundo en igualdad salarial

Ginebra (EuroEFE).- España es uno de los peores alumnos del mundo en cuanto a paridad salarial entre hombres y mujeres, pese a ser un modelo a seguir en términos de empoderamiento político y de acceso a la educación y a la salud de las mujeres, según el informe anual sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial.

"Lo que tira para atrás a España es la paridad de salario por un trabajo similar", dijo a Efe una de las directoras ejecutivas del Foro, Saadia Zahidi, tras la presentación del informe en la sede de la organización en Ginebra.

