Líderes culturales abordarán la globalización 4.0 en Davos

Ginebra (EuroEFE).- El Foro Económico Mundial ha convocado a su reunión de Davos, del 22 al 25 de enero, a decenas de líderes culturales de todo el mundo, a quienes se dará un rol preponderante en los debates sobre la globalización 4.0 y como incorporar a ella las dimensiones de inclusión y sostenibilidad.

Las más diversas manifestaciones del arte estarán representadas en Davos, desde la música clásica a la contemporánea, el cine, las aplicaciones audiovisuales, la fotografía, el baile y el arte robótico.

