Bolsonaro presentará un Brasil "diferente" y "libre" en Davos

Brasilia (EuroEFE).- El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció este lunes que llevará a la próxima reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) un país "diferente", "libre de amarras ideológicas y de corrupción generalizada".

Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, mostrará a los líderes mundiales que participen en la reunión de Davos, que se se celebrará del 22 al 25 de enero, el deseo de Brasil de "realizar comercio con el mundo entero, preciando por la libertad económica, acuerdos bilaterales y salud fiscal".

Na próxima semana embarco rumo a Davos, Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Estou confiante e feliz com essa grande oportunidade de apresentar a líderes do mundo todo um Brasil diferente, livre das amarras ideológicas e corrupção generalizada.