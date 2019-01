"La cuarta ola de la globalización", eje de los debates de la élite política y económica en Davos

Ginebra (EuroEFE).- Las élites de la política y la economía mundial volverán a reunirse la próxima semana en el Foro de Davos para debatir cómo afrontar un periodo que, según sus organizadores, no es simplemente de cambios sino de ruptura, con las notables ausencias de los presidentes de EEUU y de Francia.

En cambio, el Foro Económico Mundial confirmó este martes que estarán presentes líderes políticos de numerosos países, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la canciller alemana, Angela Merkel, y presidentes de varios países latinoamericanos, como los de Brasil, Colombia, Perú y Costa Rica.

Trump y Macron, los grandes ausentes

El gran ausente será el presidente estadounidense, Donald Trump, quien canceló su participación hace una semana debido al cierre parcial de la Administración Federal y que hace un año se convirtió en el centro de la atención de la audiencia de Davos.

Trump fue el primer mandatario de Washington en funciones en acudir a esa reunión, en la que hace unas semanas había adelantado que planeaba presentar los éxitos de su gestión y la buena marcha del país.

"Entendemos que el presidente Trump debe permanecer en Washington, pero estamos complacidos de la participación de secretarios de Estado claves (de su Administración)", comentó el presidente y miembro del directorio del Foro, Borge Brende, en una rueda de prensa.

También se notará la ausencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien anunció hace algunos días que no acudirá a Davos debido a la crisis que vive su país tras varias semanas de manifestaciones de los llamados "chalecos amarillos".

