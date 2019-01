Cineasta, científico y directora de orquesta, premiados por el Foro de Davos

Davos (Suiza) (EuroEFE).- El Foro Económico Mundial entregó a tres celebridades de la cultura, dos de ellas mujeres, el premio Crystal Award 2019, que cumple 25 años y con el que quiere honrar a personas que han contribuido de manera importante a hacer el mundo mejor.

La cineasta saudí Haifaa Al-Mansour, el científico y divulgador británico David Attenborough y la directora de orquesta estadounidense Marin Alsop fueron los galardonados en una ceremonia que precedió al inicio del Foro de Davos, que se inaugura este martes en la estación de los Alpes suizos del mismo nombre.

