El "brexit" desvela al 69 % de los directivos europeos

Davos (Suiza) (EuroEFE).- Las consecuencias del "brexit", la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), preocupan al 69 % de los directivos europeos, , según la XXII Encuesta Mundial a directivos realizada por la consultora PwC que se ha presentado hoy en el Foro de Davos.

Al mismo tiempo, las disputas comerciales entre la Unión Europea y EEUU y entre Europa y el Reino Unido "tienen en vilo al 45 % y al 32 %" de los entrevistados, respectivamente.

Otro de los resultados más destacados de la encuesta es que un 88 % de los presidentes y consejeros delegados de las mayores empresas del mundo admiten que les "quita el sueño" la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

