Bolsonaro: La izquierda no prevalecerá en América Latina

Davos (Suiza) (EuroEFE).- El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo este martes que "la izquierda no prevalecerá" en América Latina y vaticinó que la ciudadanía de los distintos países de la región optará por alternativas de centro derecha en futuros procesos electorales.

Tive a satisfação de realizar o discurso de abertura do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíca. Sendo o 1º presidente do hemisfério sul, 1º da América Latina e 1º fora do G7 a abrir o evento. Muito obrigado a todos. https://t.co/8y32Yp9kmy