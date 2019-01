Sánchez advierte en Davos de que las desigualdades alimentan el populismo

Davos (Suiza) (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este miércoles en Davos de las "desigualdades inaceptables" que persisten con el crecimiento económico y apeló a luchar contra ellas porque, dijo, son las que alimentan "los populismos y el nacionalismo reaccionario".

"La política debe acelerar el ritmo de forma responsable porque si no aparecerán políticos sin escrúpulos que harán que se agraven las grietas de la sociedad", dijo Sánchez en su intervención en el plenario del Foro Económico Mundial.

Sánchez recalcó que, si no se hubiera olvidado que la economía debe estar "siempre al servicio de las personas", quizás no habrían "llegado tan lejos los populismos nacionalistas".

Asimismo, defendió las políticas de izquierda y progresistas frente al "proteccionismo conservador" y el neoliberalismo que llevó a la última gran recesión.

España "inspira confianza"

El jefe del Ejecutivo socialista español subrayó en su discurso la fortaleza de la economía española y recalcó que España "inspira confianza tanto en las organizaciones internacionales como en los mercados financieros".

Una confianza que se plasma, dijo, en el aumento de la inversión extranjera y que se debe, consideró, a cuatro factores: la "armonía social" con las condiciones laborales, la "certidumbre jurídica", las "instituciones y empresas fuertes" y en que es un país "singularmente europeísta".

Ante el Foro de Davos, Sánchez señaló que tras la grave crisis mundial de la que aún hay países recuperándose y otros que no han salido, se corre el peligro de "olvidarlo todo", incluidos los "errores" que llevaron a esa situación.

@sanchezcastejon notes that it's been a decade since the global financial crisis and says: "The economy must always be at the service of the people, or this populism might not have come as far as it has. If we have lost a decade, we are obliged to win the one ahead." #wef19