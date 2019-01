La crisis de Venezuela invade Davos

Davos (Suiza) (EuroEFE).- La crisis institucional abierta ayer por el presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, al autoproclamarse presidente de ese país ha invadido los debates que se desarrollan en el Foro de Davos (Suiza) desde ayer.

Precisamente desde la estación suiza, donde el Foro Económico Mundial cita cada año a líderes empresariales, políticos e intelectuales de primera línea para analizar los problemas más acuciantes que afronta el mundo, llegaron algunas de las primeras declaraciones de apoyo a Guaidó desde Latinoamérica.

Así, los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Canadá anunciaron el miércoles por la tarde desde la estación suiza que reconocían a Guaidó como "presidente de Venezuela".

El anuncio se hizo tras una reunión en la que participaron los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz.

Duque, quien fue el primero en tomar la palabra ante un reducido grupo de periodistas, dijo que su país "reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura".

A su turno, Bolsonaro también dijo que Brasil reconoce a Guaidó "como presidente y Brasil conjuntamente con los demás países del Grupo de Lima".

"Daremos todo el apoyo político necesario para que el proceso siga su curso", aseguró.

La vicepresidenta peruana se pronunció en el mismo sentido.

Guterres pide una investigación sobre las víctimas en Venezuela

También en Davos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó este jueves una investigación "transparente e independiente" sobre los incidentes en Venezuela, en particular en relación a las víctimas que se estarían produciendo.

Instó a todos los actores a "disminuir las tensiones", hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier escalada, según una declaración emitida en Davos, donde Guterres pronunciará un discurso.

Al menos 13 personas habrían muerto en las últimas horas en las protestas antigubernamentales que sacuden Venezuela, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Guterres también urgió a que todas las partes involucradas en los acontecimientos en Venezuela se comprometan en un diálogo político que sea "inclusivo y creíble".

El objetivo -agregó- es que se aborde la prolongada crisis que sufre el país de un modo en que se respeten plenamente el Estado de derecho y los derechos humanos.

Georgia también reconoce a Guaidó

Georgia también reconoció a Guaidó como presidente interino de ese país sudamericano en unas declaraciones a la prensa en Davos, donde el ministro de Exteriores georgiano, David Zalkaliani, asiste al Foro Económico Mundial.

"Georgia reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, saluda las declaraciones de sus aliados sobre este particular y respalda al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad", declaró el ministro de Exteriores, en unas afirmaciones difundidas a través de Twitter por Exteriores.

El jefe de la diplomacia georgiana anunció el reconocimiento de Guaidó Georgia rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2009 después de que Caracas reconociera las independencias de las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia, respaldadas por Rusia.

Guaidó se autoproclamó este miércoles como presidente de Venezuela para, según declaró, instalar un "gobierno de transición y tener elecciones libres".

La oposición venezolana no reconoce la legitimidad del nuevo mandato presidencial de seis años que juró Nicolás Maduro ante el Supremo hace casi dos semanas.

El líder chavista se impuso con holgura en los comicios presidenciales de mayo pasado, unas elecciones en las que no participó la mayoría de la oposición, que tachó las votaciones de fraudulentas.

