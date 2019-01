El presidente de Costa Rica reclama más implicación internacional en la crisis de Nicaragua

Davos (Suiza) (EuroEFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, ha pedido que la comunidad internacional se implique y preste más atención a lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde cree que la situación se está degradando.

"Creemos que debe haber mayor involucramiento de la comunidad internacional para llevar atención a lo que está pasando" en Nicaragua, dijo en una entrevista con Efe en el marco de su participación en el reciente Foro de Davos, en Suiza.

"Lo que pasa en países como Venezuela y Nicaragua tiene impactos que trascienden sus fronteras", de tipo migratorio, económico y social, explicó.



Pidió que la comunidad internacional "vea estas situaciones no como hechos de países aislados, sino de regiones".



Sobre la crisis sociopolítica de la vecina Nicaragua, Alvarado dijo que la situación es preocupante y que "ha recrudecido la precariedad de la libertad de prensa, hay algunos periodistas presos, mientras que otros han tenido que salir" del país.



Costa Rica apoyará "todo cuanto tenga que ver con procesos democráticos e institucionales" y en el caso particular de Nicaragua, "el ser su vecino inmediato nos pone en una situación muy particular", manifestó.



Agregó que, en cualquier caso, las soluciones por las que aboga son diplomáticas, pacíficas y dialogadas, y que "cada minuto" que pasa sin que se opte por esa vía "va en detrimento de la gente en Nicaragua, pero también de sus vecinos y de sus economías".