Occidente tuvo "una estrategia muy equivocada con China", afirma Jaime Malet (AmCham Spain)

Davos (Suiza) (EuroEFE).- Occidente "ha tenido una estrategia muy equivocada con China", país que ha aprovechado "los excesos de la globalización" sin respetar sus obligaciones, en opinión del presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmCham Spain), Jaime Malet.

En declaraciones a Efe tras asistir al Foro de Davos, Malet recordó que cuando la República Popular China entró en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, "tenía un PIB igual a Francia, y ahora es diez veces más".



"Esto no ha pasado nunca en la historia, que un país en 18 años aumente su PIB un mil por cien", recalcó.

China no ha actuado como socio fiable



"Una parte de lo que está pasando", según Malet, "es por los excesos de la globalización: los 'outsourcing' (subcontrataciones) que se han ido a China, porque China no ha actuado como socio fiable".



Pekín, añadió, "no ha respetado los derechos de propiedad intelectual, financia operaciones con 'dumping' (precios inferiores a los costes), y no ha respetado los principios que respetan el resto de los países".



Por otra parte, "es una dictadura y habrá un 'shock' muy fuerte con EE.UU.; no tengo duda de esto desde hace muchos años".

Davos 2019, una foto casi idéntica a la del año pasado



Respecto a los mensajes que deja esta edición del Foro Económico Mundial de Davos, que concluyó el viernes, Malet apreció "una foto casi idéntica" a la de 2018.



"Me ha dado la impresión, quizás equivocada, de que la foto es casi idéntica a la del año pasado: guerra comercial, Brexit, problemas de populismo."



Ha habido diferencias, por supuesto -un nuevo presidente de Brasil, por ejemplo-, pero el mensaje económico "es exactamente igual".



"El año pasado nos dijeron que este año habría una crisis económica, y es exactamente el mismo mensaje que he captado este año, lo que significa que el año que viene tendremos el mismo mensaje y la crisis no habrá aparecido", vaticinó.



"Creo que no hay crisis ni en EE.UU., ni en España, ni en muchos países europeos. No hay una recesión ni está pasando lo mismo que en la crisis financiera", aseguró.

El discurso de Sánchez: "socialdemócrata y pro business"



Malet opinó que, cuando EE.UU. no está en Davos -el presidente Donald Trump y los miembros de su gobierno cancelaron el viaje debido al pulso sobre el presupuesto que ha obligado al cierre de la Aministración en Washington- "es como si, en una película, el guionista se pone enfermo a la mitad".



"Es muy importante que EE.UU. resuelva los problemas internos, vuelva a lo que siempre había habido, que eran grandes consensos en los temas importantes, y vuelva a tomar liderazgos", indicó Malet.



Sobre el discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien por primera vez acudía esta semana a Davos, Malet lo valoró "muy bien": "Fue socialdemocráta y pro business".