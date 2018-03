Misión de la UE: que acabe la intimidación y se respete el voto en Sierra Leona

Freetown (EuroEFE).- No habrá resultados "hasta haber contado el último voto", asegura el jefe de la Comisión Electoral de Sierra Leona. Partidos y candidatos deben ahora exigir a sus seguidores "que se abstengan de usar la intimidación y la violencia" y comprometerse "públicamente a aceptar" los resultados, dice la jefa de los observadores europeos.

En rueda de prensa, Jean Lambert presentó las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE) dos días después de las elecciones generales del 7 de marzo: la votación se desarrolló en calma pese a los "actos de violencia e intimidación contra candidatos y activistas" durante la campaña.

"Los votantes pudieron ejercer su derecho democrático pacíficamente y nuestros observadores califican la votación como buena o muy buena en el 95 por ciento de los colegios electorales que observamos", dijo Lambert, eurodiputada británica del Grupo de los Verdes/ALE.

Las elecciones generales fueron, por tanto, "genuinas, pero la preocupación por la violencia estuvo presente a lo largo de la campaña y el día de votación", censuró.

Intimidación y violencia, con "efecto negativo lamentable" en la campaña

"Hubo -detalló la jefa de la MOE-UE Sierra Leona- informes de intimidación y actos de violencia contra candidatos y activistas, con un cierto número de heridos. Estos (actos), aunque pequeños en número, tuvieron un efecto negativo lamentable en el tono de la campaña".

El incidente más notorio durante la jornada electoral lo protagonizaron un grupo de policías y soldados que se presentaron en la residencia del candidato presidencial opositor Julius Maada Bio aduciendo sospechas de manipulación de resultados desde unos ordenadores situados allí.

"Su intervención fue desproporcionada y podría haber sido interpretada como una provocación", condenó Lambert, que pidió a las fuerzas de seguridad que en futuras elecciones o en una hipotética segunda vuelta "ejerzan sus deberes de forma imparcial y proporcionada e investiguen todos los actos de violencia".

Las elecciones fueron las cuartas desde el final de la guerra civil en 2002 en Sierra Leona.

Como destacó el observador Frank Engel, eurodiputado popular luxemburgués: "Lo más importante de estas elecciones es que suceden (...) Lo que este país necesita son elecciones normales".

"Siempre me satisface mucho cuando, en África, la población toma el proceso electoral en sus manos y realmente sale a votar, porque no te puedes quejar de los resultados cuando no has participado. Espero de veras unos resultados creíbles que sean aceptados".

La agencia Efe acompañó a Engel y su compañero Norbert Neuser, eurodiputado socialista alemán, en su recorrido por los colegios electorales de Waterloo, Mama Beach, Kissi Town, Kent y York, localidades que circundan la península donde se ubica Freetown, en la provincia del Área Occidental.

"¡Poto, poto!, gritaban los muchachos al paso de sus todoterrenos por la carretera. Es lengua krío para hombre blanco, cuya aparición en zonas rurales causó auténtica expectación.

El alegre recibimiento que la gente de Sierra Leona ha dado a la misión de la UE se comprueba cuando hasta los guardias de seguridad paran a sus miembros para darle la bienvenida y las gracias: "¡Lo estáis haciendo muy bien!".

"Tengo la impresión de que la gente piensa que, mientras estemos aquí, nadie va a intentar robarles las elecciones", comentó el luxemburgués.

Pendientes del transistor

"Todo el mundo fue a votar pacíficamente. ¡Esperemos ahora los resultados!", dice la letra de una de las canciones que más suena por la radio.

Apertura de urnas en un colegio de Freetown al término de los comicios del 7 de marzo de 2018 en Sierra Leona. (FOTO: Ernest Henry EPA/EFE)

Al día siguiente de la votación, con el país pendiente del transistor mientras progresaba el escrutinio, el presidente de la Comisión Electoral Nacional (NEC), Mohamed Conteh, pidió "paz y paciencia" a los ciudadanos y prometió que los resultados estarían "lo antes posible".

"La Comisión Electoral es el único organismo encargado de dar los resultados y no los daremos hasta haber contado el último voto", aseveró.

Lambert tuvo palabras de elogio para la NEC por un "proceso electoral transparente, creíble y bien organizado" mientras que su colega británica Neena Gill, jefa de la delegación de los eurodiputados que formaron parte de esta MOE-UE, alabó la paciencia de los sierraleoneses.

"Estamos impresionados por la atmósfera mayormente pacífica en la que se desarrolló el día de la votación, con los votantes (...) demostrando una gran paciencia mientras esperaban en largas colas, en algunos casos por muchas horas. Son un ejemplo para nosotros en Europa".

Las próximas semanas "serán importantes mientras esperamos los resultados y nos preparamos para una posible segunda vuelta. Es vital que todos los partidos resuelvan sus disputas de manera pacífica para que haya una transición suave del presidente Koroma a su sucesor", deseó Gill.

Ernest Bai Koroma, de hecho, ya se presenta como un ejemplo para África por no forzar una reelección al término de once años de mandato: el candidato a sucederle por su partido, el Congreso de Todo el Pueblo, es el exministro de Finanzas y Exteriores Samura Kamara mientras que el Partido Popular de Sierra Leona apostó por Bio, quien lideró brevemente el país en 1996 tras un golpe de Estado.

Una participación "increíblemente alta"

Isaac, un joven votante del Área Occidental, durmió a las puertas del colegio, del que salió orgulloso mostrando su dedo manchado con tinta después de ser el primero en votar.

In the Western Area, the @EUEOMSLeone2018 has met Isaac who slept by the door of the polling station and is proud to have been the first voter. #SierraLeoneDecides pic.twitter.com/zodsnz1xU7