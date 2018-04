Desafío húngaro y el perdón de Facebook

No hubo sorpresas en la jornada electoral en Hungría. O sí hubo si se analizan las cifras, que revelan una victoria del primer ministro, el conservador nacionalista Viktor Orbán, más contundente de lo que se anticipaba. Casi un 50 % de los votos se ha llevado con un discurso alarmista y contrario a la inmigración, en un contexto de alta participación en los comicios, de cerca de un 70 % y la mayor desde 2002. Orbán no ha tardado en lanzar una advertencia a la Unión Europea (UE): "Las cosas no pueden seguir así". Mientras, los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han denunciado que la oposición no pudo competir en pie de igualdad con la formación ganadora, el partido conservador Fidesz.

Frente al eje franco-alemán, Orbán tiene una sólida alianza con Polonia, país también inmerso en sus propias batallas con las autoridades de la UE. El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, visitaba este lunes Varsovia para pedir al Parlamento y autoridades polacas que tengan en cuenta las observaciones hechas desde Bruselas sobre su controvertida reforma del sistema judicial. El Gobierno polaco, por su parte, está abierto a dialogar para lograr un acuerdo en "semanas o meses", pero no le gusta la idea de tener que hacer "concesiones".

Polonia, Irlanda y Lituania son los únicos países de la UE que registraron en 2016 un descenso en el número de ciudadanos a los que otorgaron la ciudadanía con respecto a 2015. Son cifras de Eurostat, que ha informado, además, de que en 2016 casi un millón de personas adquirió la nacionalidad de algún estado miembro de la UE, un 18,3 % más que el año anterior.

Otro dato interesante conocido este lunes es el de que tres de cada cuatro ciudadanos de Latinoamérica tienen poca o ninguna confianza en su Gobierno. Y eso se debe, en parte, a que echan en falta tener empleo de calidad y un mejor funcionamiento de la sanidad y educación públicas. Así lo recoge un estudio presentado en Bruselas, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). También en Bruselas, ante el Parlamento Europeo (PE), activistas salvadoreñas reclamaban este lunes la despenalización del aborto en su país, donde se considera un "homicidio agravado" incluso cuando es involuntario.

Este martes el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pedirá perdón ante el Congreso estadounidense. Comparecerá sobre la polémica filtración de datos de millones de miembros de esa red social a una consultora política y la divulgación de noticias falsas. "Fue mi error y lo siento", prevé decir Zuckerberg, según el testimonio filtrado a los medios. Mientras, la CE y la presidencia búlgara de la UE celebrarán el Día Digital 2018.