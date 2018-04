CE y países de la UE defienden una política de cohesión "fuerte"

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) y los países de la Unión Europea (UE) coincidieron este jueves en la necesidad de mantener una política de cohesión "fuerte" en el próximo presupuesto plurianual, aunque no precisaron cómo se traducirá este llamamiento en la financiación con la que contará esta partida a partir de 2020.

"Hay un consenso total en que tenemos que continuar invirtiendo en una política de cohesión fuerte", explicó el viceprimer ministro de Bulgaria, Tomislav Donchev, en una rueda de prensa tras la celebración este jueves de un Consejo de Asuntos Generales sobre Cohesión en Luxemburgo.

Highlights of the General Affairs Council (Cohesion) by @EU2018BG #Donchev and #EUCommission @CorinaCretuEU "There is full support that we have to continue to invest a the strong #cohesion policy. It is the main tool to invest in the union as a union" https://t.co/RR5J8kUwF1