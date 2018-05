Diversidad, participación ciudadana y cero populismos para afianzar la UE

La Unión Europea (UE) tiene que abrazar su rica diversidad y abrirse a la participación ciudadana para prosperar y afianzarse. Es la idea que emana de muchas de las reflexiones escuchadas este 9 de mayo con motivo del Día de Europa. Desafíos como el "brexit" y la reforma de la eurozona están a la vuelta de la esquina, en un contexto de incertidumbre sobre qué nuevo mapa político dejarán las elecciones al Parlamento Europeo (PE) de mayo de 2019.

Al recoger el Premio Carlos V por sus 25 años de compromiso con la UE, el presidente del PE, Antonio Tajani, denunciaba este miércoles el peligro de los "egoísmos nacionalistas" que "no respetan" las leyes y "quieren levantar fronteras". Su propuesta frente a ellos es una Unión "más política" y "relevante en la escena internacional". Mientras, en una carta abierta, conocidas figuras de la política, cultura y pensamiento europeos han planteado sus recetas para evitar un aumento "sin precedentes" de las fuerzas populistas en las elecciones del próximo año: un plan y calendario claros por parte de las autoridades comunitarias para la "reactivación" de la UE y herramientas que fomenten la participación ciudadana en la toma de decisiones. Interesante es también el planteamiento del presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) de la región de París, Didier Kling, quien anota en una entrevista con la red de portales multilingües Euractiv, socia de EFE, que fortalecer los programas de formación laboral puede contribuir a reconstruir el proyecto europeo.

Mantener y defender posiciones comunes en política exterior es, sin duda, otra de las claves del proyecto europeo y acaba de ejemplificarse en la respuesta ante la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán. Francia, Alemania y el Reino Unido están unidos en su defensa del pacto y el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha advertido de que la retirada de EEUU puede crear más problemas de los que intenta aplacar. Trump, por su parte, ha rebajado las expectativas de poder alcanzar un nuevo acuerdo internacional que reemplace al de 2015, mientras su Gobierno prepara nuevas sanciones a Teherán.

El Día de Europa ha traído, por otro lado, novedades sobre la misión del satélite Sentinel-3B del programa europeo Copérnico. Lleva menos de dos semanas en el espacio y ya ha enviado sus primeras imágenes de la Tierra, entre ellas una puesta de sol sobre la Antártida, otra del hielo marino en el Artico y una vista del norte de Europa. Son fotografías que "superan todas las expectativas", según la Agencia Espacial Europea (ESA).

"Por su visión de una nueva Europa y la refundación del proyecto europeo", el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá este jueves en la ciudad alemana de Aquisgrán el Premio Carlomagno en una ceremonia a la que asistirán varios mandatarios y jefes de Estado, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y la canciller de Alemania, Angela Merkel. En Florencia (Italia) dará comienzo la octava edición de "The State of the Union", una conferencia de académicos y políticos centrada este año en la solidaridad en Europa. Y una delegación de eurodiputados de la Comisión especial antiterrorista del PE visitará Madrid para reunirse con autoridades españolas, entre ellas el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.