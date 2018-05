Las razones de Rajoy, cumbre con Cuba y cómo proteger el acuerdo con Irán

Su decisión se conocía de antemano, pero este martes se la ha comunicado y explicado en Sofía al mandatario búlgaro y presidente de turno de la UE, Boiko Borisov. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, no acudirá a la cumbre UE-Balcanes del jueves debido a la presencia en ella de Kosovo, un territorio que España no reconoce como estado. No obstante, Rajoy ha calificado de "aceptable" la declaración final ya negociada del cónclave, porque la ve neutral en torno a la preocupación española sobre Kosovo. España no está en contra de la ampliación de la Unión, pero rechaza el argumento de que hacerlo hacia los Balcanes evitaría que Rusia gane influencia en la región.

La cumbre informal de Sofía sobre los Balcanes, que comenzará este miércoles con una cena de líderes de la UE, servirá para abordar otros asuntos de actualidad como la violencia en Gaza o la decisión de Donald Trump de retirar a EEUU del pacto nuclear con Irán. Además, en su calidad de presidente de turno del bloque comunitario, Bulgaria quiere aprovechar la cita para avanzar hacia el fin de la disputa entre Grecia y Macedonia sobre el nombre de la antigua república yugoslava, algo que bloquea su integración en la Unión.

Desde Sofía, Rajoy no se ha olvidado de mandar un mensaje al próximo presidente catalán, Quim Torra. Le ha dejado claro que en Cataluña "sólo puede haber un presidente" y que está "disponible" para hablar con él, siempre que sea "dentro de la ley". Torra, por su parte, comparecía en Berlín junto a su antecesor, Carles Puigdemont, a quien se ha referido como el "presidente legítimo" de Cataluña. Ambos han pedido diálogo para resolver lo que para ellos es "un conflicto que es político" y no un "asunto interno", sino un problema "europeo".

En Bruselas, mientras tanto, se ha celebrado este martes la primera reunión ministerial entre la UE y Cuba prevista en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) firmado por ambas partes en diciembre de 2016 y en vigor parcialmente desde el 1 de noviembre de 2017. Ha servido, sobre todo, para estrechar la cooperación en energías renovables. También para pedir a Cuba que juegue "un papel positivo" en Venezuela, a través de tratar de "reabrir la negociación de una solución política" para ese país. Así lo ha contado la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, quien también se ha reunido, por otro lado, con varios ministros de Exteriores europeos y con el iraní para empezar de inmediato a tomar medidas que garanticen la supervivencia del acuerdo nuclear con Teherán tras la retirada de EEUU.

Con motivo del Día Internacional de la Familia, el Instituto de Política Familiar (IPF) ha reclamado a la UE más medidas efectivas de conciliación y para el fomento de la natalidad. Un dato preocupante recogido en el informe presentado en el Parlamento Europeo (PE) por este organismo civil independiente: solo 1 de cada 12 euros que se destinan en Europa a políticas sociales son para políticas familiares. Otro informe, en este caso el anual de la Red Europea de Inmigración, ha revelado que España recibió en 2017 más de 31.000 peticiones de asilo, el doble que el año anterior, mientras que en el conjunto de la UE y Noruega cayeron un 43 % con respecto a 2016.

Precisamente este miércoles el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramópulos, explicará en Bruselas los progresos en la agenda de inmigración y presentará una propuesta para actualizar el sistema de información de visados en la zona Schengen. Además, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres, y la Comisión de Peticiones del PE prevé debatir una queja por censura y manipulación en TVE introducida por representantes del Consejo de informativos de RTVE.