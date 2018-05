Boda real a la vista y fin de semana decisivo para Venezuela

Son la pareja de moda y se casan este sábado. El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, y la exactriz estadounidense Meghan Markle se unirán en matrimonio en el castillo de Windsor en una ceremonia a la que no asistirá el padre de la novia por motivos de salud, según la versión oficial. Será también un fin de semana de ajetreo, aunque por razones muy distintas, en Venezuela, donde se celebran unas elecciones presidenciales en las que no participará la principal alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Cuestionadas por la ONU y la Unión Europea (UE), el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado a Caracas como observador electoral después de haber liderado un proceso de negociación entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición que no llegó a ningún lado.

Hacia ningún lado, o peor, hacia una espiral imparable de reproches mutuos camina la relación entre la UE y el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se preguntaba este miércoles si hacen falta "enemigos" cuando se tienen "amigos" como el actual inquilino de la Casa Blanca. Y Trump ha replicado este jueves que los líderes de la Unión pueden llamarle "cualquier cosa", al insistir en que los Veintiocho han tratado de forma "terrible" a EEUU en materia comercial. El mandatario ha dicho también que "lidiará" con aquellos países de la OTAN que no aporten el 2 % de su PIB a la defensa común y ha vuelto a señalar a Alemania como uno de los que, a su juicio, no contribuye lo suficiente.

La UE puede trabajar y negociar con Estados Unidos, pero no "con la espada de Damocles" sobre la cabeza. Lo ha dejado claro el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante la cumbre informal de los Veintiocho celebrada este jueves en Sofía. De la cita ha salido una declaración para dar apoyo político y financiero a los países de los Balcanes occidentales siempre que hagan reformas, pero sin acelerar trámites ni fijar fechas para una posible adhesión a la UE. También en la capital búlgara, los gobiernos de Macedonia y Grecia han consensuado una única opción de nombre para la república exyugoslava que podría ser aceptable para ambas partes y cerrar una disputa que ya dura más de un cuarto de siglo. De la resolución de este conflicto depende la invitación formal a Macedonia para entrar en la OTAN y el inicio de negociaciones para optar a ser miembro de la Unión.

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, no estuvo en la cumbre de Sofía por la presencia en ella de Kosovo, territorio al que España no reconoce como estado, y su Gobierno tampoco ha enviado representación este jueves a la toma de posesión del nuevo presidente de Cataluña, el independentista Quim Torra. Como ya había anticipado, Torra ha obviado la Constitución y al rey al asumir el cargo. Mientras, la defensa de su antecesor en la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende que se revoque la orden de detención contra él apoyada en la decisión de la Justicia belga que ha rechazado la extradición de los tres exconsejeros del anterior Gobierno catalán.

Dos buenas noticias para España. La CE no llevará al país ante el Tribunal de Justicia de la UE por exceder los límites de contaminación del aire, dado que considera que ha previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecen apropiadas. Por otro lado, el proyecto español Life Activa Red Natura 2000, desarrollado por SEO/BirdLife y EFEverde, ha ganado en la categoría Comunicación de los Premios Natura 2000, con los que la CE reconoce las mejores iniciativas financiadas por el programa Life en favor de la mayor red de espacios protegidos del mundo.