Mercados en alerta por tiempos inciertos en España e Italia

El miedo se propaga cuando la incertidumbre política empieza a notarse en los bolsillos. Y eso es lo que está ocurriendo con la moción de censura al Gobierno de España y la crisis en Italia, que ya están provocando los primeros sustos en los mercados. El principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, sufría este martes su mayor caída desde febrero y la prima de riesgo de la deuda italiana se disparaba y llegaba a superar en algunos momentos los 300 puntos básicos. Otras bolsas europeas - Fráncfort, París y Londres - también cerraron con descensos y el euro registró su peor nivel desde noviembre de 2017 al situarse en 1,155 dólares.

Aunque después se ha disculpado y asegurado que "respeta plenamente" la voluntad de los votantes, el comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, ha sido muy criticado por decir a una televisión alemana que esperaba que los electores italianos entiendan la señal de los mercados y no voten en las próximas elecciones por las formaciones populistas. Las críticas no solo han provenido de Italia, sino también de las principales autoridades europeas. Las instituciones de la Unión están para "servir" a los votantes, no para darles "lecciones", en palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mientras que el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha subrayado que Italia "merece respeto". A juicio del ministro de Economía español, Román Escolano, la respuesta a la crisis italiana solo puede ser "más Europa".

"Más Europa" se quiere construir con medidas como la votada este martes en Estrasburgo en el pleno del Parlamento Europeo (PE). Se trata de una norma para que los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la UE deban beneficiarse de las mismas condiciones y cobrar el mismo sueldo que los locales con el mismo empleo. Los Veintiocho están tratando de agilizar, por otro lado, las negociaciones del acuerdo comercial con el Mercosur y la Comisión ha pedido al bloque suramericano que haga un "esfuerzo considerable" en la próxima ronda de conversaciones, prevista para primeros de junio en Montevideo. Y son pesimistas, según ha reconocido la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, acerca de la posibilidad de librarse de los aranceles de EEUU a las importaciones de acero y aluminio cuando solo faltan dos días para el fin de la exención temporal otorgada por el presidente Donald Trump.

Con la excepción de Polonia, la despenalización del aborto va traspasando fronteras en el continente, como ha demostrado el referendo irlandés de la semana pasada. Caso distinto es el de la eutanasia y el ejemplo es que en Portugal el Parlamento acaba de tumbar cuatro proyectos de ley que pretendían regular esa práctica. Actualmente la eutanasia solo es legal en tres países europeos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

Este miércoles estaremos pendientes de la intervención del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. Además, en ese pleno se votarán varias medidas, entre ellas una ayuda de 3,2 millones de euros del Fondo de Solidaridad a España por los fuegos en Galicia en 2017, una resolución sobre el apoyo a las víctimas de violencia y ataques terroristas y otra relativa a la Política Agrícola Común (PAC).