Cumbre energética en Lisboa y eclipse lunar

Poner fin al aislamiento energético de la Península Ibérica es el objetivo de la cumbre que reunirá este viernes en Lisboa al primer ministro portugués, Antonio Costa, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. También estará presente el comisario de Energía de la Unión Europea (UE), Miguel Arias Cañete. La cita se lleva preparando desde finales del pasado año y el Gobierno luso confía en que depare "avances concretos". Durante su estancia en Lisboa, Macron participará junto con Costa en un encuentro con ciudadanos para debatir los desafíos que enfrenta Europa.

Antes de viajar a Lisboa, Macron ha visitado Madrid y ha acordado con Sánchez convocar una reunión regional en España de los ministros europeos y africanos dedicados a asuntos migratorios para "explorar posibles iniciativas comunes". Los dos gobiernos, en una declaración conjunta, aseguran compartir la "misma estrategia" para "responder con humanidad y eficacia a la llegada a Europa de refugiados y migrantes". El Ejecutivo español ha reconocido que sus dispositivos de acogida de inmigrantes irregulares están "desbordados" por la llegada continua a las costas del sur de pateras que parten de Marruecos. Este jueves un total de 602 inmigrantes subsaharianos han asaltado la valla fronteriza de Ceuta con cal viva, excrementos, spray en modo de lanzallamas e incluso cócteles molotov, lo que ha causado heridas de diversa consideración a 22 agentes de la Guardia Civil. Se trata de la entrada más numerosa de las registradas hasta ahora en un solo intento y la más importante en lo que va de año en la zona.

Francia no está satisfecha con los compromisos acordados en la Casa Blanca por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el jefe de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker. Macron ha dicho desde Madrid que valora el diálogo entre EEUU y la UE, pero ha subrayado que no está a favor de empezar a negociar un amplio acuerdo comercial ante la actual falta de un contexto de equilibrio y reciprocidad. La tregua acordada en Washington no ampara a la aceituna negra española y, de hecho, la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de EEUU se pronunciaba este jueves a favor de la imposición de aranceles a las importaciones de ese producto, un paso más hacia la ratificación de estas tarifas.

Quien sí se ha mostrado más optimista sobre el resultado de la reunión entre Trump y Juncker ha sido el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. A su juicio, es "una buena señal" porque muestra "la disposición a discutir asuntos de comercio en un entorno multilateral". Draghi, por otro lado, ha destacado que el crecimiento económico de la zona del euro es "sólido y amplio", pese a la incertidumbre ante el auge del proteccionismo comercial, y que la política monetaria expansiva actual asegurará que la inflación suba hasta algo por debajo del 2 %, incluso cuando dejen de comprar deuda.

Este viernes por la noche la Luna se teñirá de rojo. Se espera que sea el eclipse lunar total más largo del siglo XXI, con una duración de 102 minutos. A diferencia de los eclipses de Sol, donde hay que protegerse, se puede mirar directamente al cielo, pero siempre buscando un lugar oscuro y con el horizonte despejado, ya que la Luna se situará en una posición más baja.

Y este fin de semana estaremos pendientes del regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont a Bélgica tras la retirada de la petición de extradición en su contra por parte de la Justicia española. Prevé instalarse de nuevo en su casa de Waterloo para activar el llamado Consejo de la República, con el que quiere seguir "internacionalizando" la causa independentista.

Por Miriam Burgués