Un gran pacto por Colombia y más muertes en el Mediterráneo central

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está disfrutando de unos días de vacaciones, pero este fin de semana hará un paréntesis para mantener una reunión de trabajo con la canciller alemana, Angela Merkel. Será en el Palacio de las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana (suroeste de España). Entre los temas que abordarán ocupa un lugar destacado la inmigración, asunto en el que ambos comparten puntos de vista, y también hablarán de la reforma de la eurozona y la defensa europea.

Quienes se acaban de reunir en Edimburgo han sido la primera ministra británica, Theresa May, y la jefa del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon. Ambas partes mantienen desde hace meses tensas negociaciones sobre las leyes que guiarán el proceso del "brexit", ya que no consiguen llegar a un acuerdo sobre las competencias que debe retener cada administración. En declaraciones previas al encuentro, May realzó los beneficios de salir de la Unión Europea (UE) y recalcó que traerá un "futuro más próspero" para todo el Reino Unido, especialmente con la creación de mejores empleos. Sturgeon, por su parte, dijo que una retirada sin acuerdo sería "totalmente inaceptable y profundamente perjudicial" para el país.

Advertencia similar ha realizado el grupo de trabajo del "brexit" de la Asociación británica de Comisarios de Policía en una carta enviada al ministro de Interior, Sajid Javid. Consideran que una salida de la UE sin acuerdo supondría un riesgo para la población, al perder el Reino Unido acceso a bases de datos de seguridad. "Estamos preocupados sobre que un escenario sin acuerdo pueda causar retrasos (en esclarecer delitos) y desafíos para la Policía del Reino Unido y las agencias judiciales", señalan en su carta. Por otro lado, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido que la perspectiva de que el Reino Unido abandone la UE en marzo de 2019 no es motivo para negar la entrega de un ciudadano a ese país a través del sistema de euroórdenes.

Construir "un gran pacto por Colombia". Es lo que ha pedido el nuevo presidente del país, Iván Duque, en su ceremonia de investidura. Tendrá que lidiar con una alta polarización entre críticos y defensores del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por su antecesor, Juan Manuel Santos, con la guerrilla de las FARC. Según Duque, es hora de superar esas divisiones y dar paso a la reconciliación. "No dejemos que el odio interfiera en este propósito, no dejemos que nada nos distraiga del camino de la unión. No más divisiones de izquierda y derecha: somos Colombia; no más falsas divisiones entre neoliberales y socialistas: somos Colombia", subrayó este martes en su primer discurso como presidente.

Este miércoles el puerto de Algeciras (sur de España) se prepara para recibir en las próximas horas al barco de la ONG Open Arms con 87 inmigrantes a bordo rescatados en el Mediterráneo central. Amnistía Internacional (AI) alerta de un incremento de las muertes en esa zona, con 721 fallecidos entre junio y julio, en un informe que critica las políticas del Gobierno italiano, con el rechazo a la entrada de buques como el Aquarius, y pide responsabilidad a la UE. Además, según la organización, el número de personas detenidas en el mar y trasladadas a centros en Libia ha pasado de unas 4.400 en marzo a más de 10.000 a finales de julio, entre ellas alrededor de 2.000 mujeres y menores de edad.

También este miércoles se recuerda el décimo aniversario de la guerra que enfrentó a Georgia y Rusia, y que culminó con el reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia. Y el Atomium, emblema de la ciudad de Bruselas, celebra sus 60 años con una exposición del belga René Magritte.

Por Miriam Burgués