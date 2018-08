Pendientes del Aquarius y de la lira turca

Dos crisis abiertas en la jornada de este martes, una humanitaria y otra económica. La primera ha sumido en la incertidumbre al barco Aquarius, que se encuentra a la espera de un puerto europeo seguro para desembarcar a 141 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Italia y Malta rechazan la llegada del buque a sus costas, pero también España, que sí acogió al Aquarius el pasado junio y ahora argumenta que "no es el puerto más seguro" al no ser "el más cercano". Algunas ciudades portuarias se han declarado dispuestas a recibir a la embarcación, como la española Barcelona, la francesa Séte y la italiana Nápoles.

La ONG SOS Méditerranée, que gestiona el barco humanitario junto con Médicos Sin Fronteras (MSF), ha dicho que la situación a bordo es estable, pero no puede prolongarse demasiado. Son "personas vulnerables", ya que en el grupo hay 73 menores, 67 de ellos no acompañados, y 44 mujeres, de las cuales dos están embarazadas. En una entrevista con Efe, el presidente de MSF, David Noguera, ha reclamado una "solución humana" para los migrantes del Aquarius. "No es negociable rescatar o no a las personas", ha subrayado. El pasado julio entraron a la Unión Europea (UE) de manera irregular cerca de 15.000 inmigrantes, un 18 % menos que hace un año. De ellos más de la mitad, 8.800, llegaron a España, lo que significa multiplicar por cuatro las cifras del mismo mes de 2017.

La segunda crisis afecta a la lira turca tras dos jornadas negras con importantes caídas que han ahondado las dudas de los inversores sobre la situación económica de Turquía, inmersa en una grave crisis diplomática con EEUU. La intervención del Banco Central turco con inyecciones de liquidez y las declaraciones tranquilizadoras del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, parecen no haber surtido mucho efecto por el momento. La depreciación de la lira se deja sentir hasta en Argentina, cuya moneda, el peso, lleva meses perdiendo valor por una combinación de factores locales y externos. Mientras, la Comisión Europea (CE) se mantiene "al tanto" del "potencial" efecto en las entidades bancarias de la UE del desplome de la divisa turca.

La CE también se ha pronunciado, por otro lado, sobre el uso del glifosato, después de la condena de un jurado en EEUU que obliga a la empresa Monsanto a indemnizar a un hombre que asegura que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición a un herbicida que contiene ese producto. Los portavoces de la Comisión no han entrado a comentar esa decisión, pero sí han subrayado que la autorización de herbicidas con glifosato para los próximos cinco años en territorio comunitario "está basada en evidencias científicas". Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glifosato es un perturbador endocrino y una "probable" sustancia cancerígena, opinión no compartida por las autoridades científicas europeas (ECHA y EFSA) y las de países como EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

La cifra del día son los cerca de 26,5 millones de euros que va a invertir la CE en un proyecto para impulsar un cable de fibra óptica bajo el Atlántico que unirá a los países latinoamericanos y europeos para 2020. El consorcio "Vinculando Europa y Latinoamérica" (BELLA, por sus siglas en inglés), formado por plataformas procedentes de varios países como España y Brasil, se encargará de su construcción.

Por Miriam Burgués