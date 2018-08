Primeras reuniones europeas tras las vacaciones y dimisión en Francia

Agosto está llegando a su fin, al igual que las vacaciones de las autoridades europeas. Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) inician este miércoles una reunión informal de dos días en Viena, a la que seguirá otra de los titulares de Exteriores. Habrá que estar atentos a las reacciones a la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de reforzar la defensa común para dejar de depender militarmente de Estados Unidos.

Macron estará de visita en Finlandia para buscar precisamente el respaldo del país nórdico a su proyecto. Finlandia no pertenece a la OTAN y no tiene intención de ingresar a la Alianza en un futuro próximo, pero ve con buenos ojos una mayor cooperación europea en cuestiones de defensa. Por su parte, el jefe del Pentágono estadounidense, James Mattis, ha declarado no estar "preocupado" ante la posibilidad de que la UE decida tener una mayor autonomía en materia de defensa.

A Macron le pilló este martes en Copenhague la dimisión sin previo aviso durante una entrevista radiofónica de su ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot. Se marcha, según ha dicho, decepcionado por la falta de avances en Francia en el necesario cambio de modelo de desarrollo para combatir el cambio climático. La postergación del cierre del 50 % de las centrales nucleares, el retraso en la prohibición del herbicida glifosato o la autorización para importar cientos de miles de toneladas de aceite de palma como biocarburante contribuyeron a su hastío. En Grecia, mientras tanto, el primer ministro Alexis Tsipras ha remodelado su gabinete con cambios en seis ministerios de cara a la nueva etapa que se abre con la salida del país de los rescates.

Había mucha expectación ante la reunión de este martes en Milán entre el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, y el primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orbán. Ambos han estrechado lazos frente al "bloque de países liderado por Macron", del que critican que apoye la inmigración. Orbán es contrario a la reubicación de refugiados entre los países de la UE y ha advertido en diversas ocasiones de que la llegada de inmigrantes a Europa puede incrementar el riesgo de ataques terroristas. Por su parte, Salvini ha prohibido la entrada en puertos italianos de barcos con inmigrantes rescatados en el mar.

En una tribuna en el diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung", el cantante del grupo de rock U2, Bono, ha defendido el proyecto europeo. Considera que la UE está actualmente "en peligro" porque el nacionalismo y el extremismo cuestionan "el respeto a la diversidad". A juicio del conocido activista, los nacionalismos combinan "política identitaria, abusos y violencia", y ponen en riesgo "la igualdad de oportunidades".

La primera ministra británica, Theresa May, continúa este miércoles con su gira africana y la canciller alemana, Angela Merkel, comenzará la suya, que la llevará a visitar Senegal, Ghana y Nigeria. En Madrid, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicará en el Congreso las políticas migratorias y de fronteras del Gobierno ante el aumento de las llegadas de inmigrantes. Además, el Registro Mundial de Trasplantes difundirá los datos correspondientes a 2017 y se podrá comprobar si España revalida su liderazgo por vigésimo sexto año consecutivo. Y en Venecia se inaugura la Mostra, considerado el festival de cine más antiguo del mundo.

