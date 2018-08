¿Desaparecerá el cambio horario en Europa?

La Comisión Europea (CE) prevé dar a conocer en breve los resultados de la consulta pública sobre el cambio horario en la que participaron unos 4,6 millones de ciudadanos. Según ha adelantado un medio alemán, un 80 % de esos participantes está a favor de suprimir los cambios de hora que se producen dos veces al año, en marzo y octubre. La consulta no es vinculante y no será el único elemento que tendrá en cuenta la Comisión para hacer sus recomendaciones al respecto. Fue el Parlamento Europeo (PE) el que pidió en febrero pasado revisar la directiva del cambio de hora, dado que varios estudios científicos sostienen que puede tener efectos negativos en la salud.

Por otro lado, la Comisión ha instado al Reino Unido y a Francia a encontrar una solución "amistosa" a los enfrentamientos entre pescadores de ambos países por la recolección de vieiras en el canal de la Mancha. Hubo choques en la mañana del martes a unos 22 kilómetros de las costas de Normandía, donde unos 35 pescadores franceses rodearon a cinco embarcaciones británicas. Las tensiones llevan años, pero este verano se han profundizado a raíz del "brexit". Los pescadores del Reino Unido pueden participar en la pesca de vieiras todo el año, pero los franceses tienen restringida esa actividad por las leyes de su país y solo la pueden realizar del 15 de mayo al 1 de octubre.

Las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido sobre la salida británica del bloque tratan de avanzar esta semana con nuevas reuniones técnicas y de los jefes negociadores. El ministro británico para el "brexit", Dominic Raab, ha pedido a la UE "ambición" y "pragmatismo" para poder llegar a un acuerdo. Según el grupo de presión "Best for Britain", los planes del Gobierno de Theresa May de almacenar medicamentos para evitar posibles interrupciones del suministro en caso de que se produzca un "brexit" sin acuerdo podrían costar 2.000 millones de libras (2.200 millones de euros).

Con la Eurocámara de nuevo activa tras las vacaciones veraniegas, el grupo parlamentario liberal ALDE ha instado este miércoles al organismo a retirar el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la líder de facto de Birmania, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Denuncian su "falta de liderazgo moral y de compasión" en la operación militar de 2017 contra la minoría rohinyá en la que expertos de la ONU han encontrado indicios de "genocidio intencional". La vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del PE, la eurodiputada independiente liberal Beatriz Becerra, ha dicho que Suu Kyi "ha abandonado los valores que le hicieron merecer el premio en 1990".

Disturbios entre partidarios y detractores del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han llevado a las autoridades de la ciudad alemana de Wiesbaden a retirar una estatua dorada del mandatario erigida en el marco de un festival de arte. En España, mientras tanto, va en aumento la crispación en torno a los lazos amarillos (símbolos independentistas) colocados en la vía pública en distintas zonas de Cataluña, con manifestaciones en su contra y enfrentamientos aislados.

Este jueves los ministros de Exteriores y Defensa de la UE abordan en una reunión informal en Viena las relaciones transatlánticas y la preservación del pacto nuclear con Irán. El líder supremo iraní, Alí Jamenei, ha alertado de la posibilidad de que Teherán renuncie a ese acuerdo firmado en 2015 si con él "no se pueden proteger los intereses" del país. Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio, explicará las políticas y medidas adoptadas por el Ejecutivo en relación a los flujos migratorios que entran a Europa a través de Marruecos y las previsiones de acogida. La llegada irregular de inmigrantes a España se ha incrementado este año un 178 por ciento.

Por Miriam Burgués