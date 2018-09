No a otro referéndum sobre el "brexit" y Venezuela, prioridad exterior de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, tiene claro que el "brexit" es (o parece) algo ya irreversible. Con un ojo en las páginas del calendario, que avanzan inexorables hacia marzo de 2019 -fecha prevista para la salida de la isla de la Unión Europea (UE)- la "premier" conservadora se mantiene firme en su negativa a organizar una segunda consulta popular sobre la desconexión británica del bloque comunitario, lo cual, según ha asegurado, supondría una "traición a la democracia".

En un artículo publicado este fin de semana en el "Sunday Telegraph", la conservadora reafirmó su posición en este extremo, contraria a que el Reino Unido vuelva a ser llamado a las urnas en caso de no alcanzar un acuerdo de salida con la UE o someter a votación los términos del mismo.

Posibilidades que han ido cobrando fuerza en los últimos meses y que defienden campañas como "The People's Vote", que quiere que diputados y activistas presenten una moción en la conferencia anual del Partido Laborista, que se celebrará este mes, para solicitar que la formación apoye oficialmente una nueva consulta.

VENEZUELA, UNA PRIORIDAD PARA MOGHERINI

Mientras tanto, el complejo puzzle político en Venezuela será, en este nuevo curso que comienza, una de las grandes preocupaciones de la UE: la representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, aseguró el lunes que la crisis política y humanitaria en ese país se encuentra entre las "urgencias" que deberá abordar la diplomacia comunitaria.

En un discurso ante los trabajadores del Servicio Europeo de Acción Exterior, Mogherini aludió como "ejemplos" de las "urgencias" que debe abordar la UE en los próximos meses a la situación en Venezuela y también en Oriente Medio, Libia, Ucrania, Afganistán o Corea del Norte.



La CE anunció en junio un nuevo paquete de ayuda humanitaria de emergencia y desarrollo de 35,1 millones de euros para el pueblo venezolano y los países vecinos afectados por la crisis socioeconómica de Venezuela, que ha llevado a cientos de miles de venezolanos a dejar su país. La UE mantiene sanciones contra altos cargos venezolanos por la "represión" en el país, además de un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna".



Mogherini hizo balance de los logros en las relaciones entre la UE y los países de América Latina, y recordó que están concluyendo las negociaciones para actualizar los acuerdos comerciales con México y Chile y cerrarlo con el Mercosur. También destacó que la UE ha "normalizado" sus relaciones con Cuba y ha desempeñado un "papel de liderazgo" apoyando la paz y la reconciliación en Colombia.

ADIÓS A LAS BOMBILLAS HALÓGENAS EN LA UE

Adiós a las bombillas halógenas en la UE: desde el pasado 1 de septiembre está prohibido fabricar este tipo de productos, que serán reemplazadas por lámparas de LED, ya sean de filamento o de otra tecnología, con el objetivo de conseguir un tipo de iluminación más eficiente y sostenible. Sin embargo, el 54 % de los consumidores europeos desconocen esta prohibición.

El nuevo reglamento impide, tanto en España como en la Unión Europea, comercializar este tipo de bombillas fabricadas a partir de ahora, aunque permitirá vender todas aquellas unidades que los establecimientos tengan como excedente.

Para medir el conocimiento de la sociedad respecto a esta normativa, la empresa de iluminación Ledvance ha realizado un estudio a los consumidores europeos que refleja que el 54 % de estos usuarios desconocen la prohibición y que el 67 % cuáles son sus consecuencias.

El estudio de consumidores también revela que hasta un tercio de los encuestados todavía incluye en sus listas de compra viejas tecnologías de iluminación como lámparas halógenas (29%) o incandescentes (27%).

La UE en su recorrido por hacer más ecológico el uso de las lámparas, comenzó diciendo adiós con la prohibición de la comercialización de las bombillas incandescentes en el año 2012, aunque lo hizo en un proceso gradual que comenzó en el año 2009 con el propósito de contribuir al ahorro energético y a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

MANFRED WEBER, FAVORITO PARA SUSTITUIR A JUNCKER

A medida que se retoma el nuevo curso politico en Europa, se calientan motores de cara a los comicios al Parlamento Europeo de mayo del año que viene,y también comienzan a circular quinielas en torno al jefe de la futura Comisión Europea.

En ese sentido, el político alemán de centroderecha Manfred Weber (CSU) parte en buen lugar para convertirse en el próximo presidente del ejecutivo comunitario tras las elecciones europeas de mayo de 2019, aunque el ascenso de candidatos antieuropeístas podría complicarle el camino.

Weber, actual presidente del grupo popular europeo (PPE) en la Eurocámara, parte como favorito en la carrera para ser el futuro líder del Ejecutivo comunitario al contar con el respaldo de destacadas personalidades de Bruselas. Además forma parte de la familia política europea con más posibilidades de ganar los comicios, el Partido Popular Europeo. Y, por descontado, tiene a su favor el ser alemán.

Fuentes cercanas al político, de 46 años, que ha sido eurodiputado desde los 32, explicaron a Efe que "no confirmará" su candidatura hasta mediados de septiembre, coincidiendo con el cierre del plazo establecido para una candidatura sobre la que el partido dará su opinión final en un congreso en Finlandia en noviembre.

La luz verde de Merkel al político bávaro significaría al mismo tiempo que la canciller abandona su plan de que Jens Weidmann suceda a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo, y que descarta aupar a sus más cercanos, el ministro de Economía, Peter Altmaier, o la titular de Defensa, Ursula von der Leyen, que también ha sonado en las quinielas.

LA INTELIGENCIA ALEMANA VIGILA A "AfD"

Por otro lado, en medio del preocupante auge de los movimientos populistas y xenófobos en varios socios de la UE, la ciudad-estado de Bremen anunció el lunes que sus servicios secretos empezaron la semana pasada a hacer seguimientos a la organización juvenil del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Se trata del primer estado federado alemán que reconoce que tiene a AfD en la lista de objetivos de su inteligencia, aunque en breve se le podrían unir otros, como Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia.



El Gobierno federal, por su parte, no prevé dar ese paso por el momento, según explicó el lunes en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ministerio de Interior, Harald Neymanns, que aludió a declaraciones hechas el fin de semana por el responsable de este departamento, Horst Seehofer, según el cual actualmente no existen razones para hacer un seguimiento del partido "en su conjunto".



Recordó que AfD podría ser objeto de seguimiento si de sus actas constitutivas se desprendieran "objetivos anticonstitucionales", tal y como se recoge en el artículo 3 de la ley que regula a los servicios secretos.



Sólo se puede realizar un seguimiento cuando se detectan "aspiraciones que van contra el orden liberal democrático fundamental, la existencia o seguridad del Estado o de un estado federado, o que tienen como objetivo la ilícita obstaculización del ejercicio de los órganos constitucionales o de sus miembros".

PROGRAMA DE LA CE: FRUTAS, HORTALIZAS Y LÁCTEOS PARA LAS ESCUELAS

Coincidiendo con el nuevo curso político y escolar que acaba de empezar en toda Europa, la Comisión Europea informó el lunes de que reanudará su programa de distribución de fruta, hortalizas y productos lácteos en los colegios europeos, que asignará a España 23,6 millones de euros.

Un año más, la iniciativa destinará en total 250 millones de euros para el reparto de estos alimentos, de los cuales 145 irán para frutas y hortalizas y otros 105 millones a leche y productos lácteos.



En el marco de este programa, España recibirá 23,6 millones de euros, de los cuales 16,5 millones serán para el reparto de frutas y hortalizas, y 7,1 millones para productos lácteos, un aumento significativo respecto a los 19 millones de euros (casi 13 millones para el reparto de frutas y verduras y 6 millones para el de leche) del año precedente.



Esto hace de España el quinto país que más fondos recibirá, tan solo por detrás de Alemania (35,2 millones), Francia (35), Italia (29,6) y Polonia (25,3), mientras que Malta (417.000 euros), Luxemburgo (235.500) y Chipre (790.000) no alcanzarán el millón de euros.



"Con los programas escolares de la UE, los niños no solo adquieren conocimientos sobre la agricultura y la producción de alimentos, sino que también prueban productos de calidad y se benefician de sus valores nutricionales", declaró el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, en un comunicado.

CASI LA MITAD DE ESCOCESES A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA

"Goodbye Scotland?": el 47% de los escoceses votaría a favor de la independencia de Escocia si el Reino Unido estuviera ahora fuera de la Unión Europea, frente al 43% que apoyaría la permanencia de la región en el país, según un sondeo publicado el lunes.

La encuesta, hecha entre 1.022 personas residentes en Escocia, reveló, además, que si tuvieran la oportunidad de votar hoy mismo, el 45% respaldaría la escisión y el 47% la rechazaría, mientras que el resto -en ambas opciones- se mostró indeciso.



La consulta fue realizada por Deltapoll, una nueva compañía establecida por expertos de las conocidas firmas encuestadoras ICM y YouGov, por encargo de "Best for Britain", un grupo proeuropeo que apoya la permanencia del Reino Unido en la UE.



La europarlamentaria laborista Catherine Stihler, dijo a los medios que este resultado pone de manifiesto el peligro que el "brexit" supone para el futuro de la unión de las regiones del país -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte-".



"Dejar la UE será calamitoso para la economía de Escocia y no hay tal cosa (que se llame) un buen "brexit". Dejar el Reino Unido será aún más catastrófico, pues llevará a una profunda austeridad y recortes en los servicios públicos que puede perjudicar más a las personas sin recursos", añadió Stihler.