Hora de hacer balance para Juncker

Con permiso del presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien será uno de los protagonistas indiscutibles de la jornada con su último discurso sobre el Estado de la Unión en Estrasburgo, la canciller alemana, Angela Merkel, prevé defender en el Bundestag sus prioridades presupuestarias para 2019.

También con permiso de Juncker, que propondrá en su discurso una policía costera comunitaria y medidas para que el euro gane terreno al dólar en el mercado de las transacciones financieras internacionales, según el borrador al que ha tenido acceso Efe, este miércoles habrá otros acontecimientos importantes en el pleno de la Eurocámara. Se volverá a votar la polémica ley europea sobre derechos de autor que en julio fue rechazada por los eurodiputados para conseguir un texto que tuviera mayor consenso. Más de doscientas enmiendas se han presentado desde entonces. Será clave la posición de los socialdemócratas, la segunda fuerza del Parlamento y que se espera vuelva a votar dividida según la nacionalidad, ya que algunas delegaciones, como la francesa, son más partidarias de los cánones que otras más liberales. Los ministros de Cultura de Alemania, Francia, España y Grecia, entre otros, han suscrito este martes una declaración en la que instan a defender los derechos de autor en la era de internet.

Otra votación clave de la jornada será sobre el inicio de un proceso sancionador contra Hungría por no respetar valores fundamentales de la Unión Europea (UE). Un informe encargado por la comisión del Libertades Civiles de la Eurocámara critica la situación de la libertad de prensa, la falta de independencia del poder judicial, la discriminación de las minorías y el trato a los refugiados en Hungría. Los eurodiputados votarán si solicitan al Consejo de la UE que aplique el artículo 7 del Tratado de la UE, que recoge la posibilidad de restringir el derecho a voto a un Estado miembro que haya violado sus valores. En una intervención este martes ante el pleno, el primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, ha dejado claro que "no importa lo que voten", porque él no piensa "ceder al chantaje" comunitario.

En España, una multitudinaria manifestación ha recorrido este martes el centro de Barcelona con motivo de la Diada, la fiesta oficial de Cataluña, para exigir la "libertad" de los independentistas en prisión provisional y el regreso de los que huyeron al extranjero. Desde Estrasburgo, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reconocido que "personalmente" hubiera preferido que el juez "considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga" de los políticos catalanes encarcelados. También ha comentado que el independentismo ha "secuestrado" la Diada y ha "privado" a la población no independentista de manifestar su sentimiento en torno a la identidad catalana. El día terminaba revuelto en España debido a la dimisión de su ministra de Sanidad, Carmen Montón, tras difundirse presuntas irregularidades en la realización de un máster que cursó en una universidad pública. María Luisa Carcedo, hasta ahora Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil, será la nueva responsable del ministerio.

También en España, el exempleado del banco HSBC Hervé Falciani ha recordado en una vista judicial a los jueces que deben decidir sobre su posible extradición a Suiza que, gracias a él y a que no fue entregado a ese país en 2013, se pudo investigar a la entidad en 28 países. Por otro lado, Rusia acaba de iniciar cerca de la frontera con China las mayores maniobras militares de su historia. Tienen lugar en medio de grandes tensiones con Occidente y en vísperas de una más que probable escalada del conflicto en Siria.

Por Miriam Burgués