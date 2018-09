Protagonismo de Venezuela en la ONU y Día Europeo de las Lenguas

Jornada repleta de actividades en la sede de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva. Habrá también un encuentro informal de líderes sobre la implementación del Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Y los gobiernos de Brasil y Canadá organizan un acto sobre el Pacto Global para la Migración.

Por otro lado, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú prevén firmar una comunicación conjunta dirigida a la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela. Trump confirmó este martes que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en el país suramericano. A juicio del mandatario estadounidense, un golpe militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió a los comentarios de Trump que, en caso de una intervención extranjera, su país se defendería, a la vez que advirtió de que "el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto".

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump reclamó cooperación internacional para aislar a la "corrupta dictadura" de Irán y al "régimen represivo" de Venezuela, pero al mismo tiempo dejó clara su apuesta por el patriotismo como alternativa a los enfoques multilaterales. El contrapunto al líder de EEUU lo ejerció su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien llegó a pedir a los 193 Estados presentes "no firmar más acuerdos comerciales con los países que no respeten el Acuerdo de París" sobre el cambio climático.

Este miércoles culmina en Liverpool el congreso anual del Partido Laborista británico. Su líder, Jeremy Corbyn, lo cerrará con un discurso un día después de que la formación, principal fuerza opositora en el Reino Unido, abriera la puerta a la celebración de un segundo referéndum sobre el "brexit". Hubo mayoría de votos a favor de una moción que plantea que los laboristas sopesarán "todas las opciones que queden sobre la mesa" en caso de no conseguir un adelanto electoral. Desde Madrid, durante su participación en el "Foro Líderes" organizado por la Agencia Efe, el ministro británico del Interior, Sajid Javid, afirmaba tajante que no habrá otro referendo sobre la salida de la Unión Europea (UE) y agregó que "sería peligroso no respetar la voluntad popular".

Tras la negativa del Gobierno de Macron a permitir su desembarco en Marsella, el barco de salvamento Aquarius se dirigió hacia Malta, donde atracará para que Francia, Alemania, España y Portugal se reparten a los 58 inmigrantes que transporta, entre ellos varias mujeres y niños pequeños. A bordo del avión papal de regreso al Vaticano tras su viaje a Letonia, Estonia y Lituania, el papa Francisco ha vuelto a defender la acogida e integración de los inmigrantes en Europa, aunque en esta ocasión ha explicado que se debe hacer "en la medida que no sea una amenaza contra la propia identidad".

Como cada 26 de septiembre desde 2002, este miércoles se celebra el Día Europeo de las Lenguas y la oficina estadística comunitaria, Eurostat, presentará datos sobre el conocimiento de idiomas extranjeros en la UE.

