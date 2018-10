EE.UU. profundiza su aislamiento y examen a Rumanía

El Gobierno que preside Donald Trump sigue profundizando el aislamiento internacional de Estados Unidos. Ahora la Casa Blanca ha decidido retirarse de un protocolo que concede jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para mediar en disputas relacionadas con el país. También ha anulado, por otro lado, un tratado que regulaba sus escasos lazos con Irán. Según John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, Estados Unidos "no se quedará quieto mientras se presentan demandas politizadas y sin base" contra el país.

Tras las advertencias a Polonia y Hungría, Bruselas está examinando con lupa el sometimiento al estado de derecho en Rumanía y este miércoles se ha llevado a cabo un debate en la Eurocámara sobre la salud de la democracia en ese país. Ha participado en él la primera ministra rumana, Viorica Dancila, quien ha denunciado que la aplicación del Mecanismo de Cooperación y Verificación, con el que la Comisión Europea (CE) evalúa los progresos de Bulgaria y Rumanía en sus reformas judiciales, ha traído consigo "ilegalidades". Por su parte, el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, ha pedido más esfuerzos al Gobierno rumano para enmendar la falta de independencia del poder judicial y la lucha anticorrupción, "so pena de echar a perder todo el trabajo hecho hasta ahora".

Como colofón a su semana de sesiones en Estrasburgo, el pleno de la Eurocámara someterá este jueves a votación nuevas reglas para facilitar a los Estados miembros de la UE que soliciten entre ellos la congelación y confiscación de bienes de origen criminal para acabar con la financiación del terrorismo y el crimen organizado. Se votará, asimismo, una resolución sobre los últimos acontecimientos en Yemen, país sumido en una profunda crisis humanitaria. De visita en Viena, el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, participará en un diálogo con ciudadanos y pronunciará un discurso en el acto conmemorativo del centenario de la fundación de la República de Austria. También está de viaje la canciller alemana, Angela Merkel, quien se reunirá en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y acudirá al Museo del Holocausto.

La sorpresa de la jornada ha sido, sin duda, ver a la primera ministra británica, Theresa May, bailando "Dancing Queen" del grupo sueco Abba al salir al escenario para pronunciar el discurso de clausura en el congreso anual del Partido Conservador celebrado en Birmingham. Ya se hizo viral el pasado agosto un vídeo en el que May se animó a bailar durante un viaje por Africa. También dejan con la boca abierta las últimas declaraciones del ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, sobre el presidente de la CE. "Este señor, que muchos ni conocen, es el jefe de un Gobierno que rige a 500 millones de europeos y por tanto es teóricamente mi presidente y de cualquiera. Viene de un paraíso fiscal como Luxemburgo y si vais a Google y escribís Juncker sobrio o tambaleante encontrareis imágenes bastante evidentes y a veces impresionantes", ha dicho Salvini, molesto con las advertencias de Bruselas sobre las previsiones de aumento del déficit en Italia.

Destacamos en el cierre los cursos voluntarios experimentales contra diferentes tipos de acoso que organizará el Parlamento Europeo (PE) para los eurodiputados a partir de noviembre. Se busca "enseñar respeto y dignidad en el trabajo" y abarcar no solo el acoso sexual, sino también otras tipologías como el laboral. A partir de la próxima legislatura será obligatorio firmar un código de conducta apropiada para todos los eurodiputados. Quienes decidan no firmarlo y atenerse a las sanciones que se incluyen, no podrán acceder a cargos de responsabilidad en las instituciones y ni siquiera ser ponentes de resoluciones o iniciativas.

Por Miriam Burgués