Europa y Asia quieren estar más y mejor conectadas

Representan el 60 % de la población del planeta, el 65 % de la economía mundial y el 75 % del turismo global. Son los 51 países miembros del foro Asia-Europa (ASEM), cuya cumbre quedó inaugurada el jueves por la noche en Bruselas con una cena y con el objetivo de mejorar las conexiones entre los dos continentes para dar un claro mensaje de apoyo al multilateralismo. Los líderes del ASEM abordarán este viernes desafíos de seguridad como el terrorismo o la no proliferación, los ciberataques y la inmigración irregular. Además, la UE firmará con Singapur en los márgenes de la cumbre tratados de libre comercio, protección de las inversiones y cooperación, así como un acuerdo con Vietnam sobre aplicación de ley forestal, gestión y comercio.

La cumbre de líderes de la UE que culminaba este jueves no ha dejado avances en la reforma del sistema de asilo. En lo que sí hay margen para progresar es en el aumento de los retornos de los inmigrantes que llegan a la Unión y no tienen derecho a solicitar protección internacional, un objetivo que todos los países comparten. Lograrlo pasa por una mayor cooperación con África y en particular con Marruecos, como ha pedido el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Por otro lado, en la cumbre se expuso abiertamente el malestar generado por el presupuesto de Italia, que incumple las normas de disciplina comunitaria y puede llegar a afectar al proceso de reforma de la eurozona. A la vez, en Roma el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, avisaba al Gobierno italiano de que sus Presupuestos Generales para 2019 son "preocupantes", al entregar una carta pidiendo clarificaciones.

En palabras del líder de la Liga y ministro del Interior de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini, esos presupuestos "no cambiarán ni una coma". "Que dejen trabajar al gobierno de los italianos", ha dicho Salvini a las autoridades comunitarias en una entrevista al diario La Repubblica. También ha comentado, por cierto, que valorará presentarse como candidato a la presidencia de la Comisión Europea (CE). "Amigos de distintos países europeos me lo están pidiendo, me lo están proponiendo", ha subrayado.

El Gobierno español también espera recibir este viernes una carta de la CE con la valoración de su borrador presupuestario para 2019, convencido de que solamente incluirá alguna demanda de precisiones técnicas y no alertará de ningún incumplimiento. Según fuentes del Ejecutivo, en su reunión con Sánchez, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ofreció una primera impresión "muy positiva" de las cuentas que ha enviado España a Bruselas.

Si hace unos meses hacía historia la reunión entre los presidentes de EEUU, Donald Trump, y Corea del Norte, Kim Jong-un, no sería menos impactante un encuentro entre el papa Francisco y el líder norcoreano. De momento el pontífice se ha mostrado abierto a visitar Pionyang si le llega una invitación oficial y así se lo comunicó al presidente surcoreano, Moon Jae-in, durante la reunión que mantuvieron este jueves en el Vaticano.

