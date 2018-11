Aniversario del Tratado de Maastricht y Londres pone fecha al acuerdo del “brexit”

Este jueves se celebra el veinticinco aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, que marcó el inicio de la actual Unión Europea (UE) y de la moneda única. Para conmemorarlo habrá únicamente un acto en la ciudad holandesa que da nombre al texto, promovido por la universidad de Maastricht y la organización europeísta New Europeans, y que reunirá a cientos de jóvenes y expertos universitarios en materia comunitaria. El actual presidente de la Comisión Europea (CE), el luxemburgués Jean-Claude Juncker, es el único de los firmantes de aquel tratado que sigue vinculado a la escena política europea. "Realmente tuvimos la impresión de estar haciendo historia", reconocía recientemente.

El 21 de noviembre. Ese es el día en el que el ministro británico para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab, prevé que pueda estar listo el acuerdo sobre el "brexit". Así lo afirma en una carta enviada el pasado 24 de octubre al Parlamento y divulgada ahora en la que asegura, además, que Londres y Bruselas han llegado a un consenso global sobre el plan de contingencia para la frontera irlandesa, lo que hasta ahora mantenía bloqueadas las negociaciones. No obstante, una portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, ha dicho a Efe que espera un acuerdo "lo antes posible", sin dar una fecha concreta, y que no ha habido cambios recientes en las negociaciones. Por su parte, la CE ha declinado hacer comentarios sobre las previsiones de Raab.

La Comisión acaba de publicar su informe anual sobre la implementación de sus acuerdos de comercio en el mundo. El documento destaca que el tratado entre el bloque comunitario y Colombia, Ecuador y Perú "funciona bien y ha creado importantes oportunidades de negocio" para ambas partes. También subraya la "revitalización" de los flujos comerciales entre la UE y los seis países de Centroamérica con los que se ha firmado un acuerdo de asociación (Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador), región con la que el comercio ha aumentado un 7,2 %, hasta los 11.000 millones de euros.

Tras enviar una misión a Birmania (Myanmar) para evaluar la violación de los derechos humanos contra minorías como los rohinyás y las denuncias de trabajos forzados, la UE estudiará ahora si impone sanciones económicas a ese país. Una de las opciones es sacar a Birmania del programa comercial Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés), que elimina aranceles para todos los productos menos armamento.

De su visita a París y su encuentro con el primer ministro francés, Edouard Philippe, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se lleva la voluntad de intensificar las relaciones políticas, económicas y culturales bilaterales. Este jueves el mandatario cubano aterrizará en Moscú, donde se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en un momento en el que ambos líderes quieren reforzar la alianza estratégica entre sus dos países. Desde Rusia llegarán, además, los resultados de la investigación de las causas del lanzamiento fallido de la nave tripulada Soyuz MS-10 que debía acoplarse a la Estación Espacial Internacional.

Un dato curioso de cierre para la resaca posterior a la fiesta de Halloween. España es el primer productor de calabazas de la UE, con 115.000 toneladas en 2017.

Por Miriam Burgués