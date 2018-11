Reunión del Eurogrupo y congreso del Partido Popular Europeo

Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo celebran este lunes en Bruselas una reunión en la que debatirán sobre los borradores presupuestarios de los países del euro. Se centrarán particularmente en Italia tras la decisión sin precedentes de la Comisión Europea (CE) de rechazar su propuesta y pedir al Gobierno de Roma otra nueva. Con respecto al otro gran tema de la agenda, las negociaciones para pactar en diciembre un paquete de reformas para la eurozona, los ministros abordarán el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, que es el fondo para asegurar aquellos de menos de 100.000 euros independientemente del país en que se encuentren.

La semana que comienza es decisiva para la familia del Partido Popular Europeo (PPE), la más grande de Europa, ya que en ella están los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, así como los Jefes de Estado y de Gobierno de 8 países de la Unión Europea (UE). En el congreso del jueves en Helsinki decidirán a su candidato para sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la CE entre el líder del grupo parlamentario popular en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, y el ex primer ministro finlandés Alexander Stubb. Weber parte como favorito por contar con más apoyos importantes, entre ellos el de la canciller alemana, Angela Merkel, y en una entrevista con EFE acaba de reflexionar sobre el "nuevo capítulo" que, a su juicio, necesita abrir Europa y las respuestas que tiene el PPE para hacer frente a populismos y extremismos.

También puede ser una semana crucial para el "brexit", dado que el Gobierno británico y la UE ultiman los detalles de un acuerdo con consenso sobre la frontera irlandesa y la futura relación comercial que podría estar listo en los próximos días. Así lo asegura el diario "The Sunday Times", que revela "el plan secreto" de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, quien aparentemente ha conseguido "en privado" ciertas concesiones de Bruselas. Según el rotativo, May planteará a sus ministros los términos del posible pacto en una reunión el martes y, si todo va bien, la CE anunciará una cumbre especial para los días 15 o 22 de noviembre.

Por otro lado, acaba de entrar en vigor una nueva tanda de sanciones estadounidenses a Irán. Penalizan la venta de petróleo iraní, las transacciones financieras con su Banco Central y al sector portuario del país, y son el resultado de la decisión del presidente Donald Trump de retirar a EEUU del acuerdo multilateral sobre el programa nuclear de Teherán sellado en 2015. En la primera tanda de sanciones, que entró en vigor en agosto, se retomaron las restricciones a la compra de billetes de dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Irán, al igual que a la adquisición de deuda iraní y al comercio de oro y otros metales preciosos.

El fuerte temporal que está sufriendo Italia desde hace un semana ha causado ya 29 fallecidos, entre ellos 12 durante el fin de semana en la isla de Sicilia. Y en Nueva Caledonia, el enclave francés situado al norte de Nueva Zelanda, los electores han rechazado independizarse de Francia en un referendo marcado por la alta participación y un avance de las tesis separatistas muy superior a lo que auguraban los sondeos.

Además del Eurogrupo, este lunes estaremos pendientes de la conferencia sobre inversión en Europa organizada por la CE en Bruselas y de varias votaciones en la Comisión de Libertades de la Eurocámara, una de ellas sobre los avances de Bulgaria y Rumanía de cara a su entrada al área Schengen sin fronteras interiores. En París, mientras tanto, la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, reúne a sus homólogos de Alemania, Bélgica, España, Luxemburgo, Italia y Holanda, además de a representantes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos, para dialogar de la mejora de la lucha contra el terrorismo.

Por Miriam Burgués