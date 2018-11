La Estación Espacial Internacional cumple 20 años

Es una pequeña ciudad científica que orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra y se ha convertido en ejemplo de cooperación fructífera. La Estación Espacial Internacional (EEI) cumple 20 años este martes. El lanzamiento del módulo ruso Zaryá marcó su inicio el 20 de noviembre de 1998 y ha estado constantemente habitada desde noviembre del año 2000. La Agencia Espacial Europea (ESA), la estadounidense NASA, la rusa Roscosmos, la japonesa JAXA y la canadiense CSA forman parte de esta aventura, la mayor infraestructura que los humanos han lanzado al espacio.

Tras haber logrado el apoyo de los empresarios del Reino Unido al plan para el "brexit" acordado con la Unión Europea (UE), la primera ministra británica, Theresa May, se reúne este martes con sus ministros. Aunque May afirma que el acuerdo está concluido, muchos conservadores de su partido y la oposición exigen cambios. Mientras, España ha expresado su preocupación por el artículo 184 del borrador del acuerdo, incluido "por iniciativa británica", y pide que contemple aclaraciones sobre Gibraltar. "No prejuzgamos de qué manera, pero de una manera u otra tiene que estar claro", que "no quede duda de que en el futuro, cuando se negocie sobre Gibraltar, sea una negociación sobre la que España tiene que dar su acuerdo", según el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

En su reunión del lunes, los ministros de Exteriores y Defensa de la UE respaldaron dotar de más poder al cuartel general europeo, entre otras medidas para reforzar la política de seguridad común, y dieron luz verde a 17 nuevos proyectos de cooperación militar. Este martes los titulares de Defensa abordarán la cooperación con la OTAN con su secretario general, Jens Stoltenberg, y repasarán las misiones en marcha como "Sofía", que lucha contra las mafias migratorias en el Mediterráneo central.

La propuesta franco-alemana de crear un presupuesto para la eurozona ha sido presentada y debatida por primera vez en el Eurogrupo. España, en principio, la ve con buenos ojos, pero la iniciativa genera dudas en otros países como Holanda. París y Berlín plantean crear un instrumento específico para la eurozona dentro del presupuesto comunitario que serviría para reducir las divergencias económicas entre los países, potenciando la inversión, y para estabilizar las economías nacionales en caso de crisis puntuales. Sin que se haya fijado todavía una cuantía para ese presupuesto, sus impulsores quieren que esté en vigor en 2021.

Durante su visita a Rabat, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Marruecos la posibilidad de presentar una candidatura conjunta de ambos países y Portugal para albergar el Mundial de Fútbol de 2030. Por su parte, en una entrevista con Efe, el primer ministro portugués, António Costa, ha dicho que no ha recibido ninguna propuesta oficial al respecto, pero anotó que asumir ese compromiso podría ser "provechoso", aunque también "caro".

En Bruselas el Parlamento Europeo conmemora este martes el Día Internacional de los Niños. Además, la Casa de América Latina inaugura el VII Festival de Cine Peliculatina, cuyo eje central es la "resiliencia" y rinde homenaje a la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo iberoamericano.

Por Miriam Burgués