May en Bruselas y la Comisión se pronuncia sobre los presupuestos para 2019

Primero comparecerá en Londres en la Cámara de los Comunes y después la primera ministra británica, Theresa May, viajará este miércoles a Bruselas para hablar del acuerdo final del "brexit" con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker. Con su gabinete unido tras las dimisiones de la semana pasada, ha perdido fuerza el intento de un grupo de euroescépticos de forzar una moción de confianza para desbancar a May del poder. Mientras, la campaña multipartita "People's Vote" opina que las probabilidades de celebración de otro referéndum sobre el "brexit" son ahora mismo "más altas que nunca". Y España, a través de su jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que votará "no" al acuerdo del "brexit" en la cumbre europea del próximo domingo si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar.

La CE publicará este miércoles sus opiniones sobre los borradores presupuestarios para 2019. En el caso de España, la Comisión ya ha avisado de la incertidumbre sobre algunas de las medidas, mientras que la situación con respecto a Italia es mucho más compleja. Si la CE confirma que el borrador presentado por Roma incumple las normas comunitarias, es posible que decida abrir un procedimiento sancionador al país por déficit excesivo. Este mismo martes, el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Trabajo, Luigi di Maio, ha subrayado que el país no cede y no cambiará su plan presupuestario, porque está decidido a implementar la reforma de las pensiones y el subsidio al desempleo prometidos.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, presidirá en Valladolid junto a su homólogo portugués, António Costa, la cumbre anual hispano-lusa, que en su trigésima edición reunirá a ministros de ambos gabinetes. En vísperas de esta cumbre, Costa ha recibido a la Agencia Efe en su residencia oficial de Lisboa, donde entre otras cosas ha lamentado la "respuesta bastante asimétrica" de la Unión Europea (UE) a la acogida de refugiados. "No es aceptable decirle al mundo que 28 países de la zona económica mas fuerte y dinámica del mundo no tienen capacidad de acoger al menos el numero de refugiados que Jordania ha acogido", ha denunciado el líder socialista portugués.

La organización internacional de Policía Interpol pone fin este miércoles en Dubái a su 87 Asamblea General con la tarea de elegir al sustituto del chino Meng Hongwei, quien presidía el organismo hasta que fue detenido a finales de septiembre en Pekín, y el propósito de adaptarse a los nuevos tiempos para mejorar la cooperación contra el cibercrimen. Interpol ha aprobado su ampliación a 194 miembros, con la incorporación de Vanuatu y Kiribati, pero ha rechazado la solicitud de ingreso de Kosovo, cuya independencia es reconocida por EEUU y la mayoría de los socios de la UE, aunque no por Rusia, China, la India o España, entre otros países.

Durante la jornada estaremos pendientes de la visita que el rey Felipe VI de España efectuará a las dependencias de la OTAN en Bruselas, incluyendo su nuevo cuartel general. Por su parte, los presidentes de las regiones ultraperiféricas de la UE se reúnen en Las Palmas de Gran Canaria y el enviado especial de la UE para la Paz de Colombia, Eamon Gilmore, viajará a una zona de concentración de antiguos guerrilleros en la localidad de La Montañita.

Por Miriam Burgués