Misión para conocer el interior de Marte y crisis en el mar de Azov

Desentrañar el interior y la composición de Marte es lo que busca el módulo InSight, la misión de la NASA que acaba de aterrizar con éxito en la superficie del planeta rojo. Para llegar hasta "el corazón" de Marte, InSight cuenta, entre otros instrumentos, con un sismógrafo y una sonda que medirán la actividad y la temperatura internas del planeta, respectivamente. Los científicos creen que explorar el interior de Marte contribuirá a saber más acerca de su formación hace 4.500 millones de años, así como a ampliar el conocimiento de los otros tres planetas internos del Sistema Solar (Mercurio, Venus y la Tierra).

La tensión entre Rusia y Ucrania por la crisis del estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov, sigue agudizándose. Rusia mantiene retenidos tres barcos de la Armada ucraniana y a sus tripulaciones, mientras Ucrania ha puesto en marcha el estado de excepción en diez regiones y en el propio mar de Azov. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada este lunes, EEUU y los países de la Unión Europea (UE) pidieron de forma conjunta a Rusia que libere los buques capturados. Según la versión de Moscú, sus tropas actuaron en respuesta a la entrada de los barcos ucranianos en sus aguas territoriales y después de que éstos ignorasen mensajes de advertencia.

Este martes el presidente chino, Xi Jinping, comienza su visita de Estado a España. Mientras, en París tendrá lugar el lanzamiento del informe anual de ONU Medio Ambiente sobre la brecha de emisiones de 2018 y el presidente francés, Emmanuel Macron, presentará medidas para poner en marcha la transición ecológica. Se espera que el mandatario aborde un amplio abanico de cuestiones vinculadas a la energía y al transporte, al hilo de las protestas de los llamados "chalecos amarillos", que rechazan la subida de los impuestos a los carburantes.

En Bruselas será presentada este martes la Alianza Europea ARQUS, integrada por seis de las principales universidades europeas y coordinada por la Universidad de Granada. Y en Estrasburgo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) prevé pronunciarse sobre el caso que enfrenta al exjefe del Gobierno italiano Silvio Berlusconi con el Estado italiano, referente a su condena a 4 años de prisión por fraude fiscal.

Tras el fin de las negociaciones, la primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado ante la Cámara de los Comunes de su país que España "no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar", en referencia a la modificación del artículo 184 del acuerdo del "brexit". El Reino Unido "no ha abandonado" al Peñón, única colonia en suelo europeo, según May. Frente a sus palabras, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado que el país sí ha logrado lo que pretendía: que cualquier negociación futura sobre Gibraltar debe ser "aparte y tener el acuerdo de España".

Por su parte, el Tribunal General de la Unión Europea (UE) rechazaba el lunes la petición de trece ciudadanos británicos que residen en distintos Estados miembros para anular la decisión de autorizar la apertura de negociaciones del "brexit", al ser algo que no afecta a la situación jurídica de esas personas. El presidente de EEUU, Donald Trump, también se ha pronunciado sobre el acuerdo del "brexit" y ha dicho que "suena como un gran pacto para la UE", además de insinuar que es posible que impida al Reino Unido comerciar con su país. La votación del acuerdo en el Parlamento británico se ha fijado para el 11 de diciembre.

