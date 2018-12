A debate el papel de Frontex y cumpleaños de la Constitución española

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reúnen este jueves en Bruselas para tratar de llegar a un acuerdo sobre la futura intervención de la agencia de fronteras Frontex en las devoluciones de inmigrantes irregulares. Esta misma semana el Ejecutivo comunitario ha publicado un informe que pasa revista a los progresos en la agenda migratoria europea. Según Bruselas, el "completo enfoque" que los Veintiocho están aplicando en los últimos años ya ha dado fruto, como demuestra la caída del 90 % en las llegadas de inmigrantes en la ruta del Mediterráneo Oriental con respecto a 2015. Los flujos que tienen como destino España sí que se han incrementado, con unas 57.000 llegadas durante 2018.

En la ciudad italiana de Milán tendrá lugar una cumbre de los ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en busca de un arreglo entre Rusia y Ucrania, enfrentados en el mar de Azov. La alta representante de la (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, se reunirá por separado con los ministros de Exteriores de ambos países con ese mismo objetivo. Mientras, en Ginebra (Suiza), delegaciones del Frente Polisario y de Marruecos negociarán sobre el futuro del Sáhara Occidental en una cumbre organizada por la ONU y en la que participan también Argelia y Mauritania.

A la vez que continúa este jueves en el Parlamento británico el debate del acuerdo del "brexit" con la intervención del ministro de Economía, Philip Hammond, el negociador europeo, Michel Barnier, abordará el tema con el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR). El análisis legal sobre el "brexit" que el Gobierno británico se ha visto obligado a publicar ha incrementado las críticas al acuerdo al que ha llegado con Bruselas la primera ministra, la conservadora Theresa May. La cláusula de seguridad para evitar una frontera en Irlanda del Norte incluida en el pacto no prevé ningún mecanismo para que el Reino Unido abandone los arreglos aduaneros comunes sin el consentimiento de la UE. Por otro lado, el Parlamento escocés ha rechazado por una amplia mayoría el acuerdo del "brexit" en una votación no vinculante pero muy reveladora de la multitud de piedras en el camino para May.

Con la meta de fijar una posición común que permita concluir este mismo año el acuerdo comercial que negocian el Mercosur y la UE se reúnen este jueves en Brasilia los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La última ronda de negociaciones, celebrada en noviembre en Bruselas, concluyó sin grandes progresos y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha supeditado el apoyo de su país a la posición que adopte el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, adelantaba en Montevideo que el Mercosur está "redondeando" su oferta para presentársela a los europeos la semana próxima, al destacar que España es "un gran defensor" del acuerdo y un "gran soporte" en las negociaciones.

La Constitución española cumple este jueves 40 años. Los Reyes presidirán en el Congreso el acto solemne conmemorativo al que también asisten el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros y otros representantes de los poderes del Estado. Con motivo de este aniversario, España Global ha lanzado una campaña dirigida a contrarrestar los "bulos y tópicos" derivados de una percepción errónea del país. En ella personalidades relevantes del mundo de la política, cultura y empresa ensalzan la posición de España entre los 19 países más modernos y democráticos del mundo.

Por Miriam Burgués