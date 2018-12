Europa en la montaña rusa del "brexit"

El Gobierno británico ultima su estrategia para convencer a Bruselas de que incluya nuevas garantías en la salvaguarda prevista para Irlanda del Norte, con el objetivo de lograr más apoyos en la votación aplazada del acuerdo del "brexit". La primera ministra británica, Theresa May, inicia una gira esta semana varias capital europeas para tratar de reabrir el diálogo sobre el acuerdo del "brexit". Sus primeras escalas la llevan este martes a La Haya, donde prevé reunirse con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y a Berlín para encontrarse con la canciller alemana, Angela Merkel.

Un nuevo capítulo en la montaña rusa del "brexit" que enfiló la víspera una nueva pendiente al decicir May aplazar la votación que estaba prevista este martes en el Parlamento británico ante la evidencia de que la iba a perder. El plan de May es pedir a la Unión Europea (UE) "garantías adicionales" sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el "brexit". Este jueves se celebra en Bruselas una nueva cumbre extraordinaria de líderes comunitarios en Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la UE no renegociará el acuerdo de salida del Reino Unido del bloque comunitario pero dijo que está dispuesto a discutir cómo facilitar que Londres lo ratifique.

Y a todo esto hay que sumar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirma que el Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos, el que inició el proceso de su salida de la UE, al activarse el 29 de marzo de 2017. En este contexto, estaremos pendientes de la intervención este martes del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ante la Eurocámara con vistas a la cumbre de esta semana en Bruselas.

El Parlamento Europeo vota este martes una nueva propuesta para establecer un sistema de visados humanitarios, que permita a los solicitantes de asilo llegar a Europa sin recurrir a traficantes. Los más de 150 países que han adoptado el lunes el Pacto Global para una migración regular, segura y ordenada prosiguen este martes su segunda sesión de trabajo en Marrakech, donde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la próxima aprobación en España de un Plan de Ciudadanía e Integración para cohesionar más a la sociedad ante el fenómeno migratorio así como un fondo específico para la integración de los inmigrantes, al tiempo que alertó de la necesidad de combatir el uso electoral de los movimientos migratorios y las apelaciones al odio al inmigrante que dijo que utilizan algunos partidos para enarbolar "repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes".

Otro caballo de batalla internacional es la lucha contra el cambio climático. La Cumbre del Clima (COP24) de Katowice (Polonia) entró este lunes en su decisiva fase política con dudas sobre el resultado final tras la controversia del fin de semana y las demandas para una mayor ambición de ONG y colectivos ecologistas. Los primeros ministros del ramo, entre ellos la titular española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se sumaron ya a la cita, que arrancó el 3 de diciembre con la fase técnica y que tendrá que pisar el acelerador para lograr acordar para este viernes la letra pequeña del Acuerdo de París de 2015, principal objetivo de esta cumbre. Este martes el comisario europeo para la Acción climática y la Energía, Miguel Arias Cañete, participa en esta cumbre.

El Gobierno francés y la clase política responden este martes a las medidas anunciadas por el presidente, Emmanuel Macron, para poner fin a las protestas de los "chalecos amarillos", a la espera de ver si ese movimiento desconvoca su manifestación del próximo sábado. Consciente de que el futuro de su mandato se juega estos días, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado también un golpe de timón social a su presidencia con un discurso en el que atendió varias de las reclamaciones de los "chalecos amarillos". Un Macron grave y solemne decretó en un discurso televisado anoche el "estado de emergencia económico y social" para anunciar medidas concretas que van dirigidas sobre todo a los trabajadores y pensionistas más vulnerables. Los ataques de los "chalecos amarillos" se han centrado en la imagen de "presidente de los ricos" que arrastra el jefe del Estado, sobre todo después de que una de sus primeras decisiones fuese suprimir el impuesto sobre la fortuna.



La Unión Europea (UE) continúa perfilando el "grupo de contacto", compuesto por países comunitarios y latinoamericanos para "facilitar" el diálogo en la crisis política venezolana, y prepara su posición de cara al segundo mandato del presidente, Nicolás Maduro, producto de unos comicios municipales "injustos" celebrados el domingo en los que hubo un 72,6% de abstención y sin la participación de las principales fuerzas opositoras. Esos comicios suponen el paso previo del oficialismo al nuevo mandato de Nicolás Maduro, que se inaugura el próximo 10 de enero. En medio de un contexto de creciente presión internacional, con la amenaza de nuevas sanciones, el régimen chavista presume del apoyo de Rusia.

Por Catalina Guerrero