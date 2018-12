May supera moción de confianza y sigue la búsqueda del terrorista de Estrasburgo

Conocida como la "nueva dama de hierro" y la segunda mujer después de Margaret Thatcher al frente del Gobierno británico, la conservadora Theresa May ha sobrevivido a la moción de confianza presentada por su partido por los desacuerdos sobre el pacto del "brexit". Tras asegurar que ha "escuchado" a los más de un centenar de diputados "tories" que han votado contra ella, May se ha comprometido a intentar obtener "garantías legales y políticas" adicionales sobre el acuerdo del "brexit" en la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) que comienza este jueves en Bruselas. Según fuentes comunitarias, la renegociación es "imposible" y "no está sobre la mesa". Lo que sí se prevé abordar son los preparativos para un escenario de un "brexit" sin acuerdo.

En Estrasburgo prosigue el dispositivo de búsqueda del terrorista responsable del atentado del martes en el mercado de Navidad de la ciudad, que causó dos fallecidos y 14 heridos, uno de ellos en estado de muerte cerebral. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha explicado en una entrevista con Efe cómo se gestionó la seguridad en la Eurocámara tras el atentado y su decisión de seguir adelante con la sesión plenaria para "hacer valer la democracia por encima del terrorismo". Mientras, en España el Gobierno ha decidido reforzar las medidas de seguridad previstas en la actual alerta antiterrorista de cara a las fiestas navideñas, en las que se producen aglomeraciones de personas y numerosos desplazamientos.

La Eurocámara debe pronunciarse este jueves sobre dos proyectos legislativos relacionados con la fiscalidad de las compañías tecnológicas. Este miércoles los eurodiputados respaldaban en el pleno el acuerdo comercial entre la UE y Japón, que eliminará la mayoría de aranceles de los bienes exportados al país asiático. Con él se crea, además, una zona de libre comercio con 600 millones de personas y que abarca un tercio del PIB global y un 40 % del comercio mundial. El Consejo de la UE dará su aprobación definitiva al acuerdo el próximo 21 de diciembre.

Italia ha propuesto bajar su objetivo de déficit para 2019 del 2,4 % del PIB al 2,04 %. Así lo anunciaba el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, tras reunirse en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker. Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ofrecerá este jueves una rueda de prensa en la que prevé confirmar que la entidad dejará de comprar deuda de la zona euro en enero.

Irán ha sido el protagonista de una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que Estados Unidos ha pedido que se prohíba a Teherán el desarrollo de misiles balísticos y se mantenga el embargo de armas que pesa sobre el país más allá de 2020. En una declaración conjunta, los países de la UE han reiterado su compromiso a seguir aplicando el acuerdo nuclear sellado en 2015 con Irán, aunque han expresado su preocupación sobre las pruebas con misiles al apostar por abordarlas a través del "diálogo" y, si fuese necesario, con medidas de "presión".

Como cierre destacamos la entrada en órbita lunar de la sonda china Chang'e 4. Se ha completado así un paso clave para efectuar el que sería el primer aterrizaje jamás realizado en la cara oculta de la Luna, según la Administración Nacional del Espacio de China. Programas espaciales pioneros como el soviético o el estadounidense ya lograron hace más de medio siglo fotografiar esa cara oculta, pero nunca han alunizado allí.

Por Miriam Burgués