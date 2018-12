Primer paso hacia un presupuesto para la eurozona

Con permiso del "brexit", este viernes la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas se centrará en la reforma de la eurozona, inmigración y ciberseguridad. Según el borrador de las conclusiones de la cita, al que ha tenido acceso Efe, los jefes de Estado y de Gobierno prevén pedir a sus ministros de Finanzas que empiecen a trabajar en el diseño de un posible presupuesto para la eurozona. Asimismo, invitarán a la Comisión Europea (CE) a que presente una iniciativa legislativa para este instrumento presupuestario y esperan preparar un acuerdo al respecto entre los países para junio de 2019. Francia y Alemania son los principales defensores de ese presupuesto, que no gusta, por otro lado, a un grupo liderado por Holanda con Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, República Checa y Eslovaquia, que cuestionan su necesidad y temen que reduzca los incentivos para que los países mantengan unas finanzas saneadas.

Ya lo habían dicho, pero este jueves los Veintisiete han reiterado a la primera ministra británica, Theresa May, que el acuerdo del "brexit" sellado el pasado 25 de noviembre "no está abierto a la renegociación". Además, rechazan dar a la líder conservadora nuevas garantías legalmente vinculantes que faciliten la ratificación del acuerdo en el Parlamento de Westminster, donde la salvaguarda para Irlanda plantea problemas. Asimismo, han adelantado que el próximo 19 de diciembre el Ejecutivo comunitario publicará "toda la información útil" para prepararse ante un escenario de "brexit" sin acuerdo. Por su parte, el Gobierno español echa en falta claridad por parte de May para saber qué es lo que pide realmente al resto de líderes europeos y fijar un calendario concreto de actuación.

En Bruselas el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido con el primer ministro esloveno, Marjan Sarec, quien le ha mostrado su apoyo frente a las propuestas independentistas abanderadas por el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra. En una reciente conferencia que ofreció en Liubliana, Torra defendió que Cataluña avance hacia la independencia por "la vía eslovena", un proceso que culminó en 1991 tras una corta guerra que provocó 62 muertos.

Este viernes concluye la Cumbre del Clima (COP24) de Katowice (Polonia) y cuatro países, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait, son el centro de todas las críticas por negarse a incluir en el texto final un informe del Grupo Científico Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que insta a una acción "urgente y sin precedentes" en todos los ámbitos. Muchos participantes esperan una negociación agónica que se prolongue durante toda la jornada y acabe bien entrada la madrugada con un resultado por ahora imposible de aventurar. El Gobierno de España, mientras tanto, prevé aprobar en las próximas semanas un decreto ley que incluirá las medidas más urgentes que es necesario adoptar a corto plazo para combatir el cambio climático en el país.

El Banco Central Europeo (BCE) termina este año las compras de deuda pública y privada de la zona del euro, y lo hace en un momento difícil porque se ha debilitado el crecimiento económico. El presidente del BCE, Mario Draghi, ha realizado un balance positivo sobre la efectividad del programa, que forma parte de las herramientas de política monetaria de la entidad y podría ser utilizada de nuevo en el futuro si es necesario. Por otro lado, el BCE ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de la zona del euro, hasta el 1,9 % para este año y el 1,7 % en 2019.

Por Miriam Burgués