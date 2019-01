May y Tsipras se juegan su futuro

Ha sido la mayor derrota sufrida por un Gobierno británico en el último siglo. El Parlamento del Reino Unido tumbaba este martes el acuerdo del "brexit" que alcanzó con la Unión Europea (UE) la primera ministra del país, la conservadora Theresa May. A 73 días de que se formalice el divorcio de Londres con Bruselas, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May por 432 votos en contra y 202 a favor. Inmediatamente después, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra el Gobierno de May que será debatida y votada por los diputados este miércoles. Mientras, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha instado al Reino Unido a "aclarar sus intenciones lo antes posible" respecto al proceso de salida de la Unión.

Al igual que May, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, también se juega este miércoles su futuro a través de una cuestión de confianza que se votará en el Parlamento. Tsipras la solicitó después de que su socio Panos Kammenos dejase su puesto como ministro de Defensa y rompiese la coalición que ha gobernado Grecia desde enero de 2015, a causa de desavenencias sobre el acuerdo alcanzado con la vecina Macedonia para cambiar el nombre de ese país. El primer ministro pide la confianza del Parlamento para poder concluir sus planes de reformar la Constitución, incrementar el salario mínimo, proteger la vivienda y regular las relaciones entre el Estado y la Iglesia, entre otras medidas como la ratificación del mencionado acuerdo con Macedonia.

El protagonista de la jornada en Estrasburgo será el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien intervendrá ante la Eurocámara dentro de una serie sobre el futuro de la UE en la que también han participado, entre otros, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel. Más allá de referirse al "brexit" después del rechazo al acuerdo de May en el Parlamento británico, algo que ya ha lamentado, Sánchez tiene previsto hacer un discurso marcadamente europeísta y centrado en las amenazas que se ciernen sobre la UE, no sólo las tangibles como nuevas crisis económicas, sino también las que promuevan ideologías que pretenden dividir a Europa.

Mientras, en España el candidato del conservador Partido Popular (PP), Juan Manuel Moreno Bonilla, se convertirá previsiblemente este miércoles en el nuevo presidente de la Junta de la región de Andalucía (sur), gracias al pacto con el liberal Ciudadanos y al acuerdo que alcanzó con los ultraderechistas de Vox. Por primera vez en el país, un Ejecutivo democrático va a apoyarse en una formación de ultraderecha. A las elecciones europeas de mayo Vox piensa acudir en solitario, según su presidente, Santiago Abascal, quien ha asegurado que no se unirán a "ninguna fuerza extranjera" como el Frente Nacional francés de Marine Le Pen o la Liga Norte italiana de Matteo Salvini.

Además de debatir sobre el proceso del "brexit", la Eurocámara también prevé votar este miércoles una propuesta para rebajar los aranceles aplicados a los productos del Sahara Occidental e igualarlos a los de Marruecos y otra para reforzar la credibilidad del sistema de aprobación de pesticidas en la UE. Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Europeos, Pierre Moscovici, visitará Atenas y la presidenta del Consejo de Estado español, María Teresa Fernández de la Vega, estará en Estonia, donde se reunirá con el primer ministro del país, Jüri Ratas, y conocerá el centro de ciberseguridad de la OTAN.

Por Miriam Burgués