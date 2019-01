Expectación ante el "plan B" de May y condena a Nicaragua

Un "plan B" con nuevas ideas para sacar adelante el "brexit" de la manera más ordenada posible. Eso es lo que presentará este lunes la primera ministra británica, Theresa May, ante la Cámara de los Comunes, después de que el acuerdo que negoció con la Unión Europea (UE) fuera rechazado por los diputados en una votación celebrada la semana pasada. Según el dominical "The Sunday Times", el "plan B" de May consistiría en firmar con la República de Irlanda un tratado bilateral que permita eliminar del acuerdo negociado con Bruselas la controvertida salvaguarda o "garantía", pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas. Por su parte, el secretario de Estado para la UE de España, Luis Marco Aguiriano, y el ministro británico para la Salida de Europa, Robin Walker, prevén firmar en Madrid un acuerdo bilateral sobre la participación en elecciones de nacionales de cada país residentes en el otro.

En Bruselas, reunidos en su consejo mensual, los ministros de Exteriores de la UE condenarán este lunes la "represión" de la sociedad civil en Nicaragua "ante el deterioro de la situación" en ese país. Según fuentes comunitarias, los ministros expresarán que están dispuestos a "utilizar todos sus instrumentos políticos para contribuir a una salida pacífica negociada a la actual crisis", que ha causado cientos de muertos en protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Por otra parte, se espera que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, haga un balance de los trabajos para poner en marcha un "grupo de contacto" con socios internacionales para tratar de que el Gobierno y la oposición de Venezuela logren una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. La UE no reconoce el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, recién iniciado, porque considera que los comicios en los que fue reelegido no fueron "justos ni libres".

El Eurogrupo también celebra este lunes su primera reunión del año, dirigida a empezar a diseñar el instrumento presupuestario para la eurozona acordado en diciembre. El tema se encuentra en un "estado muy embrionario" y el objetivo hasta junio es acordar a qué se destinarán los fondos, cómo se financiará y cómo se gobernará el mecanismo, según fuentes del ministerio de Economía español. Los ministros de Economía y Finanzas de los países del euro intentarán, por otro lado, buscar una salida al bloqueo político del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, un fondo común que protegería los depósitos de menos de 100.000 euros en toda la eurozona. La propuesta lleva años estancada por la oposición de algunos países, en particular Alemania, que temen acabar pagando por los desmanes de la banca en otras naciones.

Estaremos pendientes durante la jornada de la eurodiputada responsable del proyecto legislativo sobre el cambio de hora en la UE, Marita Ulvskog, quien lo presentará a la comisión de Transporte de la Eurocámara. También del informe que dará a conocer en Ginebra la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la salud de los refugiados y migrantes en la UE.

La semana que comienza tiene varios acontecimientos destacados, entre ellos el Foro Económico Mundial de Davos, que se inaugura el martes y al que asistirán cerca de setenta jefes de Estado y de Gobierno, y más de trescientos ministros de un centenar de países. Destacan este año las ausencias de los presidentes de EEUU, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron. El mandatario francés firmará el martes con la canciller alemana, Angela Merkel, un nuevo acuerdo que pretende renovar el Tratado del Elíseo, fundamento de las relaciones bilaterales y suscrito el 22 de enero de 1963 para marcar la reconciliación entre los dos países tras la II Guerra Mundial. Y en Panamá esperan al papa Francisco, quien llegará al país el miércoles para encontrarse con al menos 100.000 peregrinos de todo el mundo y miles de feligreses en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

