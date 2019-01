Davos abre entre advertencias sobre desigualdad y reducción del crecimiento

Las advertencias sobre el aumento de la brecha entre ricos y pobres y la desaceleración económica han marcado la víspera del inicio de la reunión anual del Foro de Davos. Un informe de Oxfam ha revelado que la fortuna de los milmillonarios creció un 12 % en 2018, a un ritmo de 2.500 millones de dólares al día, mientras que la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, unos 3.800 millones de personas, se redujo un 11 %. La ONU, por su parte, espera que la economía mundial crezca un 3 % en 2019 y otro tanto en 2020, aunque advierte que pueden reducir estas perspectivas algunos factores de riesgo como las guerras comerciales, las dudas al multilateralismo que plantean fenómenos como el "brexit" o el endeudamiento de los Estados.

Mientras, el FMI descarta que sea inminente una recesión global, pero a la vez subraya que ha aumentado el riesgo de que la reducción del crecimiento se agudice. La entidad ha rebajado sus previsiones sobre el avance de la economía mundial al 3,5 % en 2019 y al 3,6 % en 2020. España es la única gran economía de la eurozona que elude la desaceleración prevista para este año y que notará especialmente Alemania, según el Fondo. Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno español que acude a Davos en nueve años y su objetivo es el de defender la "fortaleza" y "fiabilidad" de la economía del país. Por otro lado, se espera con especial interés la intervención del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien defenderá en el foro sus políticas de libre comercio, privatizaciones y reducción del gasto público.

Ausente de Davos por la crisis abierta por los "chalecos amarillos" en su país, el presidente francés, Emmanuel Macron, estará este martes en la ciudad alemana de Aquisgrán para firmar junto a la canciller Angela Merkel un nuevo tratado bilateral que desarrolla el eje francoalemán. Se trata de renovar el Tratado del Elíseo, fundamento de las relaciones bilaterales franco-alemanas y suscrito el 22 de enero de 1963, y Merkel lo ha calificado de "necesario" para dar un nuevo impulso a la Unión Europea (UE). Los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, participarán en la ceremonia y ofrecerán sendos discursos.

El "plan B" de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, para evitar un "brexit" caótico es renegociar la cláusula sobre Irlanda del Norte, tal como desvelaba ella misma este lunes ante la Cámara de los Comunes. May espera presentar ante la UE nuevas propuestas sobre el mecanismo diseñado para evitar una frontera entre las dos Irlandas y descarta un segundo referéndum sobe la salida británica de la Unión, así como la opción de revocar la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa y cancelar el "brexit". Se prevé que las primeras valoraciones de las instituciones europeas sobre el nuevo plan de May se produzcan este martes. Bruselas ha rechazado hasta ahora reabrir el pacto que se selló a finales de noviembre.

Varios ministros y altos cargos del Gobierno español tienen su agenda este martes en Bruselas. La titular de Economía, Nadia Calviño, participará en la reunión del Ecofin y comparecerá después en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, concluirá una visita de dos días a la capital belga orientada a tratar la situación migratoria en España. Mientras, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, será recibido por el comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics.

Por Miriam Burgués