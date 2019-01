El peso de las palabras

El Parlamento griego vota este viernes sobre el cambio del nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a Macedonia del Norte, acto previsto inicialmente la víspera pero aplazado ante la gran cantidad de diputados interesados en tomar la palabra. Este enorme interés pone de manifiesto lo mucho que mueve este tema a los partidos, y sobre todo a la oposición conservadora, que ha criticado con inusitada dureza el acuerdo cerrado con el Gobierno de Skopje, que pretende acabar con un litigio que ha durado más de un cuarto de siglo. "No he venido para enfrentarme a mis oponentes políticos. He llegado a afrontar, junto con los que no se dejan chantajear y no tienen miedo, lo que considero una responsabilidad nacional, histórica y política", decía este jueves el primer ministro griego, Alexis Tsipras.

Mientras la primera ministra británica, Theresa May, trabaja contra reloj este viernes para consensuar un plan del "brexit" que suscriba el Parlamento, un proceso que no parece registrar avances y ante el que aumentan las divisiones. Además, el sector empresarial en el Reino Unido se encuentra en la cuerda floja ante la falta de concreción de cómo se resolverá el "brexit", una incertidumbre que ha empujado al gigante aeroespacial Airbus a sumarse al goteo de empresas que se plantean abandonar el país si la salida se lleva a cabo sin acuerdo. Y a todo esto, desde Bruselas, el jefe negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, ha animado a los países comunitarios a emplear la unidad a Veintisiete de la que han hecho gala durante las negociaciones de la salida británica para reforzar el proyecto europeo en otros asuntos, como la inmigración.

Mientras tanto, el mundo sigue pendiente de la situación en Venezuela. Gobiernos y organismos internacionales coinciden en pedir una salida pacífica a la crisis en Venezuela, después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente, decisión respaldada por varios países, y en medio de las protestas que ya han causado al menos 26 muertos. La Unión Europea ha recalcado su respaldo a la Asamblea Nacional venezolana como la institución elegida "legítimamente" en el país, sin entrar a reconocer a su presidente Guaidó como presidente interino de Venezuela. Bruselas pidió que se inicie un "proceso político inmediato que lleve a unas elecciones libres y creíbles, de conformidad con el orden constitucional".

La crisis venezolana ha coincidido con el viaje del papa Francisco a Panamá. Francisco clamó este jueves contra los que fomentan la "división" y la exclusión del diferente en su primer gran acto en el país, en el que se entregó a los jóvenes y durante el que no se refirió a ninguno de los países de la región que atraviesan dificultades, como Venezuela o Nicaragua. El Pontífice, el primero procedente de Latinoamérica, hizo un discurso integrador, a favor del multiculturalismo, y celebró que los jóvenes de hoy en día "desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que no son como nosotros".

De vuelta a Europa, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, cierra el Foro de Davos, en Suiza, con un debate sobre la transición hacia la economía digital y sostenible, el tema que ha centrado el interés en esta 49 edición de la cita anual, en la que también se coló Venezuela. Empresas como el Santander, Iberdrola, Microsoft, Amazon o AIG afrontan en el Foro de Davos los retos de la nueva economía digital con intereses dispares, que van desde pedir más regulación y reglas del juego iguales para todos a incluir la protección de datos como un derecho humano fundamental.

Por Catalina Guerrero